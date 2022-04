Apreciez românii din Serbia pentru românismul de care dau dovadă

Când vorbim despre Maria Grapini, trebuie să spunem că dânsa este mai mult decât europarlamentar. Dragostea față de patrie a făcut-o să intre în politică, iar astăzi auzim deseori că Maria Grapini este numită cel mai activ europarlamentar român.

Maria Grapini are o carieră politică și profesională bogată. Deține numeroase diplome, premii și distincții. Este autoarea mai multor lucrări și cărți, dar se distinge și prin numeroase acțiuni umanitare. De-a lungul anilor, Maria Grapini a stabilit o bună colaborare și cu românii din Serbia. În interviul acordat săptămânalului nostru, de la interlocutoarea noastră aflăm mai multe detalii despre activitatea și realizările ei, precum și despre relațiile cu românii din țara noastră.

Sunteți o persoană care ține mult la istoria și cultura poporului român. A fost oare dragostea față de patrie cea care v-a determinat să intrați în politică?

Vă răspund sincer și direct: DA! Am intrat în politică după 30 de ani de activitate profesională. Cred că nemulțumirea fiecăruia dintre noi raportată la un anumit lucru trebuie să ne determine să ne implicăm. Iubesc România și am suferit și sufăr când imaginea îi este afectată. Cred că toți trebuie să ne iubim Patria, dar nu declarativ, ci prin implicare. Așa cum spunea Octavian Paler: „Ţări sunt multe, Patrie doar una!”

Vă distingeți prin numeroase acțiuni umanitare. Ne puteți spune mai multe despre activitatea dumneavoastră în acest domeniu?

Eu provin dintr-o familie de la țară, am fost trei copii și toți trei am fost educați de minunații noștri părinți în spiritul credinței, dreptății, adevărului și al omeniei.

Încă de la zece ani am făcut un legământ: să îi ajut pe cei care au mai puțin ca mine, atât cât pot și cum pot.

Când nu aveam bani suficienți (imediat după absolvirea facultății și întemeierea unei familii) ajutam copiii la școală, îndrumam studenții în scrierea proiectelor de absolvire sau ajutam persoanele în vârstă singure.

După Revoluția din 1989, deși eram director general la o companie de stat, am decis să-mi iau soarta în mâini și să dezvolt propria afacere. Nu a fost ușor, au fost multe riscuri, multe ore departe de copil și familie, dar am reușit să consolidez o afacere care funcționează și azi, condusă de fiul meu.

Atunci am spus că voi ajuta și cu bani. Am înființat în 1997 Asociația Femeilor Antreprenor din România și timp de 20 de ani am organizat acțiuni caritabile cu banii colectați contribuind la multe proiecte (construcția primului spital privat pentru tratamentul cancerului la sân – Oncogen; renovarea secției ATI a Spitalului Județean; renovarea unor saloane la spitalul de copii și la Spitalul Județean, renovare de școli; renovarea sălii de așteptare a policlinicii pentru copii).

Acum doi ani am început să construiesc un centru pentru persoane în vârstă cu fundația mea „Speranță pentru Voi”.

Sigur, am avut și altfel de sprijin: burse pentru copii buni la învățătură sau cu aptitudini vocaționale, editura de carte, tabere de pictură etc.

Sunteți autoarea câtorva cărți și organizatoarea evenimentului Cafeneaua literară „Să ne cunoaștem istoria, să ne cunoaștem valorile”, ce are loc în ultima vinere din lună la Timișoara. Care este obiectivul acestui eveniment? Putem deveni, prin cultură, oameni mai buni pentru societate?

Da, am scris opt cărți, toate cu scopul de a împărtăși experiența mea profesională și de viață, dar și de a schimba mentalități, având la bază un lucru pe care eu l-am folosit: implicare și multă muncă. Am vrut să arăt că se poate! Uniți și fiecare implicat în ce știe să facă și pentru care este pregătit putem să avem o societate mai bună.

Organizez Cafeneaua literară „Să ne cunoaștem istoria, să ne cunoaștem valorile” cu scopul de a adăuga la educația școlară informații care pot sa crească iubirea de țară, apartenență la o națiune, patriotismul. Avem un deficit de patriotism și acest lucru face să se piardă din solidaritate și unitate.

Ce reprezintă pentru dumneavoastră faptul de a fi vocea românilor în Parlamentul European?

Este o întrebare complexă și care ar putea fi considerată un șablon.

Dar este adevărat! Orice europarlamentar trebuie să fie vocea cetățenilor din țara sa.

Eu îi consult pe români, din țară sau străinătate, atunci când sunt proiecte noi de acte legislative. Consult asociațiile profesionale pentru a încerca să influențez legislația europeană în favoarea României. Apăr România atunci când este pe nedrept criticată, cu demnitate și curaj, în intervențiile mele în Parlament sau la nivelul Comisiei Europene.

Interviu realizat de

Sanela CRĂINEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 15 din 9 aprilie 2022