Arta de a transforma călătoriile în povești

Senka D. Pavlović Čotrić (n. 1980) este specialistă în politologie și etnologie-antropologie, cu o activitate profesională desfășurată atât în instituții de stat, cât și în organizații internaționale. După o perioadă de cinci ani în cadrul Adunării Naționale a Republicii Serbia și trei ani la Istanbul, în cadrul Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră, Senka și-a orientat parcursul spre jurnalism și creația literară.

Din 2020, activează ca jurnalist-colaborator extern al publicațiilor de prestigiu precum ,,Politika”, ,,Novosti” și ,,Blic”, unde semnează articole de opinie, reportaje de călătorie și editoriale. Este autoare a mai multor volume — poezie, proză și satiră – traduse în cinci limbi, fiind membră a Uniunii Scriitorilor și a Uniunii Jurnaliștilor din Serbia.

În ultima perioadă, Senka D. Pavlović semnează reportaje captivante și bine documentate în săptămânalul „Libertatea”, unde reușește să aducă în prim-plan povești autentice, locuri cu relevanță culturală și reflecții personale care dau profunzime cotidianului. Printr-un stil echilibrat și atent la detalii, Senka construiește o relație de încredere între cititor și subiect, între memorie și prezent, între individual și colectiv.

Senka D. Pavlović Čotrić trăiește și creează între Belgrad și Panciova, cultivând o voce distinctă în peisajul cultural și jurnalistic contemporan.

Stimată Senka, de ceva vreme îmbogățiți ziarul nostru cu reportajele dumneavoastră captivante, care ne poartă prin locuri diverse și culturi variate. Cred că cititorii noștri ar fi bucuroși să afle mai multe despre dumneavoastră. Cum v-ați prezenta în câteva fraze? Ce experiență v-a influențat cel mai mult ca autor și călător?

Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase. M-aș descrie ca pe cineva care și-a descoperit treptat pasiunea pentru călătorii — mai întâi explorându-mi propria țară, apoi pășind cu mult curaj în lume. Pentru mine, călătoriile înseamnă mult mai mult decât vizitarea obiectivelor turistice; ele sunt o formă continuă de învățare despre oameni, tradiții și despre mine însămi. Experiența care m-a format, ca autor și călător, a fost munca în domeniul turismului. În studenţie, am lucrat ca ghid touristic şi am condus excursii prin Serbia. Această experiență mi-a oferit o bază solidă pentru toate aventurile ulterioare. Activitatea din timpul verii pe insulele Zakynthos și Skiathos, pe când eram reprezentantă a mai multor agenții de turism, un an petrecut la Atena și trei ani în Istanbul m-au învățat că cele mai valoroase povești sunt cele împărtășite cu localnicii. Acei ani m-au format, m-au inspirat să scriu cu mai multă empatie și să caut autenticitatea în fiecare poveste. Călătoriile m-au învățat că cel mai important este să fii deschis și curios.

Mariana STRATULAT

