Recent, la Centrul Cultural al Voivodinei „Miloš Crnjanski” s-a organizat evenimentul Artistul în focar. De această dată, acesta a fost scriitorul Jovica Aćin.

Cu acest prilej, scriitorul a citit segmente din proza sa, iar despre opera lui au vorbit și Snežana Savkić, Sava Damjanov şi Gojko Tešić.

Câteva cuvinte despre opera lui Jovica Aćin a împărtăşit cu noi scriitorul, istoricul literar şi profesorul la Facultatea de Filosofie din Novi Sad, Sava Damjanov: „Consider că el este un scriitor citit, şi despre el au scris mult şi criticii, dar nu în aşa măsura în care poetica lui este deosebită și irepetabilă. Dar aceasta, în cultura sârbă, întotdeauna este cauza să nu fi într-un curent oficial. Cu cât eşti mai diferit poetic, cu cât eşti mai inovativ, autentic, iar Jovica Aćin este chiar şi mult mai mult din punctul de vedere poetic, aceasta înseamnă că eventual te vor respecta, dar niciodată nu te vor forţa, în sensul acela că eşti cineva care trebuie citit, care trebuie să fie studiat ca un curent, în lectura şcolară etc. Consider că Jovica Aćin este autentic, un autor rar original în literatura sârbă de la sfârşitul secolului XX şi începutul secolului XXI. Jovica Aćin, în stadiul cel mai timpuriu, când s-a ocupat de teoria literară, în eseistica sa, iar apoi şi proză, ceea ce m-a atras la el, a fost la graniţa între eseul clasic şi ceea ce este literatura fictivă. De aici până la roman sau nuvelă este un pas mic.”

Întrebat de ce a început aşa de târziu să scrie romane, Jovica Aćin ne-a răspuns: „Înainte să scriu aceste patru romane, eu am scris nuvele şi am fost povestitor şi cel care s-a ocupat puţin de literatură prin eseuri. Dar şi aceste eseuri şi ocuparea mea cu alte genuri literare a fost din poziţia de narator. Primele mele lucrări au fost povestiri. Romanele au apărut din aceste povestiri. Unele povestiri sau dublat, triplat şi din ele a apărut un roman. Nu aş spune că romanul este rezultatul unei deosebite experienţe, chiar şi dacă este, atunci eu am avut-o, având în vedere anii mei, fiindcă undeva la şaizeci-şaptezeci de ani am scris primul meu roman, dar este adevărat că aceste romane sunt o treaptă deasupra povestirilor şi provin din povestiri.

Daniela BAKIĆ SCUMPIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 51 din 18 decembrie 2021