Un atelier creativ pentru copii şi o predare despre portul popular românesc

În perioada 16 noiembrie – 2 decembrie, la Muzeul Voivodinei din Novi Sad, a avut loc un şir de evenimente din cadrul programului cultural „Inspirat de România”.

Duminică, 21 noiembrie, s-a ţinut atelierul creativ pentru copii „Vederi din România”. Mai multe despre acest atelier vom afla de la Ljiljana Kostić, curator şef – pedagog: „La atelier, copiii au aflat ce frumuseţi are România, având în vedere că această țară este necunoscută pentru noi toţi. Ştim despre Timişoara, ca un centru cultural, dar uităm frumuseţile naturale ale României. Copiii au aflat despre peştera de gheaţă, despre frumuseţile Carpaţilor, despre Delta Dunării, ce înseamnă numele Bucureşti şi că acesta înseamnă de fapt bucurie. Cred că acestea sunt necunoscute copiilor, pentru că se tinde spre ţările de vest să se viziteze şi să se vadă, dar avem o ţară frumoasă în vecini, la care se ajunge repede şi nu ştim nimic despre ea.” La întrebarea de ce consideră că este important pentru copii să înveţe ceva despre ţările care ne înconjoară, Ljiljana Kostić a răspuns: „În primul rând, pentru că țările acestea ne sunt vecine. Trebuie să trăim în armonie cu vecinii noştri şi să-i cunoaştem bine, în special pentru că este foarte uşor să ajungem la ei, la fel şi ei pot veni la noi. Consider că după modul de viaţă, tradiţie şi cultură suntem chiar şi similari. Atelierul l-am conceput ca o călătorie prin România, după care ei trebuie să realizeze o vedere şi să o trimită unei persoane dragi.”

Dušan Bukurov este unul din participanţii la atelier şi iată ce a învăţat el: „Astăzi am învăţat despre portul românesc, ce există în România, că au multe oraşe, multe castele, peşteri şi cea mai mare mină de sare, şi acum desenăm ceva ce ne amintim de România.”

George Planianin din Novi Sad și-a adus copiii la atelier şi a menționat următoarele: „Îmi pare foarte bine că am adus copiii la acest atelier, pentru că, după cum văd, ei se distrează foarte frumos şi au avut ocazia să vadă şi expoziţia de portul popular românesc, ceea ce mi se pare foarte interesant şi cred că în continuare vom veni aici în fiecare duminică.”

La atelier am întâlnit-o şi pe Anişoara Ţăran care a declarat următoarele: „După cum ştiţi, din 16 noiembrie până în 2 decembrie, Ambasada României în colaborare cu Muzeul Voivodinei are anumite proiecte comune. Am văzut o expoziţie foarte interesantă despre Sava Tekelija, în 16 noiembrie, iar astăzi este vorba despre un atelier pentru copii, intitulat „Ilustraţii de România”. Aici, la Muzeu este o practică foarte bună, şi în fiecare duminică la ora 11, pentru copii se organizează ateliere. Auzind că este vorba de România am crezut că este bine ca să informez şi copiii care merg la cursurile de limba română din Novi Sad şi care participă la proiectul tradiţional de Crăciun, organizat de Centrul Românesc. Bineînţeles că voi informa şi alţi copii pentru duminica viitoare. Din cauza pandemiei nu am putut să aducem mulți copii români, dar vedem dacă duminica viitoare se poate, o vom face. Consider că este foarte bine ca atât copiii români, cât şi de altă naţionalitate din Novi Sad, să cunoască mai multe culturi. Iată, astăzi, este la rând România şi cultura română. Am urmărit acest proiect, este foarte interesant, au auzit de cele mai importante oraşe şi puncte din România, de tradiţie, de port, de lucruri care sunt curiozităţi despre România.”

