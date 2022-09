Balada populară românească, altfel

În perioada 2-4 septembrie, Teatrul ,,Auăleu” din Timişoara a prezentat, la Sân-Mihai, Vârşeţ şi Doloave, spectacolul cu măşti ,,Mioriţa”, un eveniment organizat de Asociaţia ,,Prin Banat” în parteneriat cu Comunitatea Românilor din Serbia. Scopul este consolidarea relațiilor dintre cele două organizații și publicul local, în contextul în care Timişoara va fi în 2023 Capitală Europeană a Culturii. Spectacolul este un eveniment conex din calendarul de activităţi ,,Cămine în mişcare” (,,Moving Fireplaces” 2022), un proiect care face parte din Programul Cultural Timişoara 2023 – Capitala Europeană a Culturii. Proiectul este finanţat de Primăria Municipiului Timişoara, prin Centrul de Proiecte şi de Consiliul Judeţean Timiş, prin Programul TIM Cultura.

Sân-Mihai: Un spectacol inedit



Vineri, 2 septembrie, la Sân-Mihai, la prezentarea acestui spectacol inedit au fost prezenţi reprezentanţii autorităţilor comunale în frunte cu preşedinta Zorana Bratić, Daniel Magdu, preşedintele Consiliului Naţional al Minorităţii Naţionale Române şi un număr mare de spectatori.

Regizorul Ovidiu Mihăiţă ne-a vorbit despre acest spectacol de excepţie: ,,Am prezentat spectacolul «Mioriţa» pentru prima dată în anul 2017, făcând parte şi eu din Trupa de Teatru ,,Auăleu”. La punerea în scenă a acestui spectacol am ajuns răsfoind cărţile prin bibliotecă. Printre sutele de variante ale «Mioriţei» am descoperit-o pe aceasta, pe care am pus-o noi în scenă. Este o variantă care aparţine Banatului sârbesc, atipică şi total necunoscută faţă de versiunea lui Vasile Alecsandri pe care românii o învaţă în şcoli, o variantă în care ciobănaşul moldovean află că ceilalți doi ciobănaşi fac un complot împotriva lui şi încearcă să-l omoară. În acel moment pune mâna pe bâtă şi sare la bătaie pentru ca să-şi salveze viaţa. Cred că dacă românii ar fi învăţat această variantă de a nu ceda în faţa morţii, ci de a lupta pentru viaţă, pentru avuţie, naţiune, noi, românii, puteam fi o naţie mult mai înţeleaptă şi cu picioarele înfipte în pământ. Acesta este motivul pentru care am pus piesa în scenă şi am ales să o facem cu muzică pe viu şi cu măşti, pentru că era greu de ales din cele 2000 de variante, fiind aceasta o baladă care este prima operă de valoare a românilor. Deoarece am îndrăgit muzica încă de când eram copil, am cântat împreună cu aceşti colegi ai mei, astfel că muzica pe care am compus-o pentru acest spectacol a izvorât din suflet, natural. Mă simt fericit alături de această trupă şi mă bucur foarte mult pentru succesele noastre, realizate împreună.”.



Vârşeţ: Un spectacol nonverbal cu multă emoție

Sâmbătă, 3 septembrie, Teatrul ,,Auăleu” din Timişoara a prezentat spectacolul în centrul oraşului Vârşeţ. Cunoscuta baladă populară românească „Miorița”, pusă în scenă, nu e un spectacol clasic aşa cum îl ştim cu toţii. Este o piesă de teatru nonverbală, un spectacol în care actorii spun povestea prin mişcări, măşti şi prin muzica interpretată de trupa „Sol Faur”.

Actorii de la „Auăleu” au interpretat o variantă mai puţin cunoscută a baladei populare, din zona Banatului, după care al treilea ciobănaş, atunci când află că va fi omorât de ceilalți doi, aduce decizia să pună mâna pe par și să lupte. Încearcă să apere ceea ce îi aparţine. Este o variantă în care bănățenii aleg să lupte atunci când sunt atacați. Fiecare actor a intrat în pielea ciobănașului prin gesturi și mimică.

Piesa de teatru ,,Mioriţa” le-a oferit spectactorilor momente plin de emoție. În acest spectacol, regizat de Ovidiu Mihaiță, joacă actorii Ionuț Pîrvulescu, Ioan Codrea, Armand Iftode şi Christine Cizmaș.



Doloave: O poveste dincolo de vorbe

Actorii – fără cuvinte, iar publicul fără suflare. O astfel de impresie s-a impus după circa o oră de spectacol inspirat din ,,Miorița”, o compilație bănățeană prezentată la Doloave.

Actorii au spus povestea dintr-o suflare, prin mimică și joc. Povestea a fost spusă şi prin muzică black metal. ,,Miorița” este și o creație muzicală ce a adus laolaltă structuri orchestrale, având scopul de a reda o întâmplare mistică. Spectatorii au văzut şi cum s-a păstrat o legendă diseminată, cândva, în rândul ciobanilor din Transilvania.



,,De-a lungul anilor am organizat diferite evenimente culturale prin care am reușit să aducem intrepreți de muzică populară, rock sau distractivă din România, pe Gheorghe Zamfir, piese de teatru pentru copii. În urmă cu câțiva ani, la Petrovasâla am încercat să facem ceva diferit, când s-a prezentat Teatrul ,,Masca” din București. Am observat că publicul este receptiv la forme diferite de teatru. De aceea, am acceptat să promovăm din nou alte tipuri de teatru, care se deosebesc de cele cu care publicul nostru este obişnuit. Am citi undeva că sunt peste 2000 de variante ale ,,Mioriței”. Dacă este așa, noi am avut onoarea să vizionăm varianta bănăţeană, în care ciobanul nu se lasă omorât, ci luptă până la capăt.

