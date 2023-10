Carieră bogată, amintiri frumoase

Unde sunt și ce mai fac octogenarii și nonagenarii noștri, ce îi preocupă în timpul liber, cum îi servește sănătatea… sunt câteva dintre întrebările la care vom încerca să găsim un răspuns în poveștile ce urmează să fie creionate în rubrica ,,Vârsta de aur”.

Un om cumpătat, modest şi deosebit de muncitor. Galant, respectuos, de un bun-simţ cum rar întâlneşti. Calităţile acestea erau evidente în tot ce făcea. Iar la viața lui, profesorul de muzică Trifu Damian, făcea multe lucruri, în mod aparte, când vine vorba de activitățile cultural-artistice. Și astăzi, la respectabila vârstă de 78 de ani, este încă activ și plin de idei.

În decursul anilor, pe Trifu Damian l-am cunoscut în diverse posturi: ca solist instrumentist, dirijor, profesor de muzică, director al Școlii Medii de Muzică ,,Jovan Bandur” din Panciova, ca membru și președinte al juriului la mai multe ediții ale festivalului de folclor, consilier pedagogic… Astăzi, tot mai des îl întâlnim la Capela Ortodoxă Română din Panciova, apropiat de biserică, unde este epitrop, scrie cărți și îngrijește cu mult drag florile din curtea Capelei.

Întâlnirea noastră s-a petrecut tocmai în grădina Capelei Ortodoxe Române din Panciova, o curte înconjurată de verdeață, trandafiri și alte flori minunate, îngrijite de mâinile îndemânatice ale domnului Trifu. Tot în grădina respectivă se află și una dintre cele șapte fântâni existente pe teritoriul orașului Panciova.

,,Până nu s-a sfințit apa și a devenit Izvorul Tămăduirii, Episcopul Daniil ne-a spus să ducem apa la analiză la Institutul pentru Sănătatea Publică și apoi să o consumăm. Rezultatele au arătat că această apă este bună de băut. În fiecare an, în prima vineri după Sfintele Paști sărbătorim Izvorul Tămăduirii și avem aici, în Capela Ortodoxă Română din Panciova, slujbă cu oaspeți, acesta fiind cel de-al doilea hram, iar primul este Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – Izvorâtorul de mir, care îl marcăm pe 26 octombrie” începe discuția domnul Trifu, și continuă: ,,În urmă cu 16 ani, de când am ieșit în pensie și m-am alăturat bisericii, m-am angajat ca și spațiul din jurul capelei să fie primitor. Cu cele două mâini și ajutorul acelora care erau atunci, am făcut curățenie aici în curte, am adus pământ, am nivelat, am aranjat. Am refăcut acoperișul, fațada și exteriorul bisericii, apoi am continuat cu reparațiile și în interiorul capelei, cu banii pe care am reușit să-i primim de la Primăria municipiului Panciova, de la Consiliul Național Român, apoi de la Ministerul Cultelor, precum și de la Provincia Autonomă Voivodina. De amintit faptul că, biserica noastră nu are pământ, nici alt venit financiar decât din donații pe care le fac enoriașii noștri în decursul anului.”

