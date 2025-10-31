Cariera de asistentă medicală i-a adus multe satisfacții

Leposava Pincu s-a născut la Banatski Karlovac în anul 1962. A absolvit Școala Medie de Medicină „Stevica Jovanović” din Panciova. Leposava este căsătorită cu farmacistul Ion Pincu din Nicolinț. Din căsătoria lor s-au născut o fată și un băiat, care acum sunt căsătoriți și au propriile familii. Leposava are și un nepot din partea fiicei sale, pe care îl îngrijește cu multă dragoste.

Întreaga carieră și-a dedicat-o nobilei profesii de asistent medical, având mereu dorința de a-i ajuta pe cei aflați în suferință.

Asistentul medical nu doar că joacă un rol important în îngrijirea pacienților, ci și petrece mult timp alături de aceștia, legând adesea prietenii de lungă durată. De asemenea, ajunge să cunoască lucruri confidențiale despre pacienți și câștigă încrederea lor deplină.

Depănându-și amintirile, Leposava ne-a povestit cum s-a desfășurat cariera ei de asistentă medicală. După absolvirea Școlii Medii de Medicină din Panciova, și-a efectuat stagiul la Dispensarul din Banatski Karlovac. După perioada de stagiatură, Leposava a fost transferată la Dispensarul din Nicolinț, unde a lucrat timp de 17 ani.

Pe parcurs, după ce s-a angajat ca asistentă medicală, a continuat să se perfecționeze pe plan profesional, înscriindu-se la Facultatea de Medicină din Belgrad, unde și-a susținut licența ca asistent medical de grad superior.

Ulterior, a revenit în satul natal, Banatski Karlovac, unde și-a încheiat cariera de asistentă medicală, ieșind la pensie după 37 de ani de activitate în domeniul ocrotirii medicale.

După cum ne-a mărturisit, îngrijirea medicală oferită de asistentele medicale nu este doar o activitate temporară, ci o implicare continuă, care presupune, pe lângă profesionalism, înțelegerea afecțiunilor fiecărui pacient în parte.

Leposava ne spune că, pe tot parcursul carierei sale de asistentă medicală, a avut atât zile frumoase, cât și zile mai puțin ușoare, însă era mereu pregătită să acționeze prompt și cu cel mai înalt grad de profesionalism, „pentru că viața omului era în mâinile noastre.”

Cele mai frumoase momente din cariera ei au fost cele în care a asistat la nașterea unui nou-născut. Acele clipe de fericire nu pot fi uitate niciodată, deoarece au rămas întipărite adânc în sufletul ei.

Silvia MĂRGAN

