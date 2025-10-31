Trei fete, o inimă de mamă

Când am devenit mamă pentru prima dată, a fost o experiență unică, din mai multe motive. Mai întâi, simțeam că nu voi mai fi niciodată singură cu mine însumi, că pe lume a venit persoana cea mai apropiată de mine. Pe de altă parte, o frică înfiorătoare, față de faptul că eu, ca și mamă sunt responsabilă pentru o viață fragilă, pentru o ființă umană, pusă în brațele mele. Chiar din acel moment, când am văzut fetița pentru prima dată, am înțeles că ea, și după aceea și surorile ei, vor fi întotdeauna, centrul atenției mele, și pe primul loc, în restul zilelor mele de viață.

La această întrebare, pot să fac la fel o referință la răspunsul anterior, deoarece pentru o muncă de succes, pentru o carieră de succes, omul trebuie să fie liniștit sufletește. O mamă știe că succesul ei depinde de bunăstarea copiilor ei. Când este vorba de carieră și de profesia aleasă, copiii din ce cresc, sunt conștienți de obligațiile părinților, astfel se poate face un anumit echilibru când este vorba de timpul petrecut la muncă și acasă. Din păcate, până copiii sunt mici, au nevoie, în exclusivitate de atenția mamei. Am avut ajutorul mamei mele pentru o perioadă de timp, care mi-a însemnat mult, și consider că bunicile sunt de neînlocuit, în perioada când mama este fără experiență, pentru un sprijin călduros și ajutor. În acest sens, nu am făcut compromisuri, m-am angajat atunci când sarcina mea de mamă mi-a permis să fiu mai lejeră și mai liberă, ca să pot să mă angajez.

Fiind mamă a trei fete, care deja sunt studente, pot să spun că așteptările mele merg în acea direcție, ca fiecare să-și termine școlarizarea cu succes, iar interesele lor suplimentare sunt la libera alegere, una dintre ele ocupându-se de fitness, iar celelalte de volei, în timpul liber. Socializarea cu prietenii este forte importantă copiilor, astfel că, mă bucură faptul că au o lume a lor proprie și își petrec timpul liber cu semenii lor, deși îmi place foarte mult să petrec și eu timpul cu ele, din cauză că sunt deja femei tinere și ne distrăm împreună foarte frumos.

Sfatul meu pentru viitoarele mămici ar fi ca să încerce să petreacă cât mai mult timp posibil cu bebelușii lor, și atunci când devin mai mărișori la fel, dar și în adolescență, deoarece copiii cresc din dragoste și atenție, spun psihologii. În cazul în care copilul uită să se spele pe dinți înainte de culcare, nu-l certați, iubiți-l! Momentele care rămân în amintirea copilului pentru toată viață sunt tocmai cele petrecute alături de părinți: nopțile senine în brațele mamei, mesele în familie și conversațiile de la inimă la inimă dintre copii și părinți.

Laura KOLARSKI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 44 din 1 noiembrie 2025