O acțiune colorată în mijlocul toamnei

În cadrul manifestării tradiționale „Octombrie – luna curățeniei”, organizată anual de Întreprinderea Comunală „Drugi Oktobar” din Vârșeț, piața din fața Primăriei s-a transformat, într-un mic sanctuar al naturii. Acolo, mâinile mici ale copiilor au sădit culoare și speranță.

Protagoniștii acestei acțiuni au fost cei mai tineri locuitori ai orașului – copiii de la Grădinița „Bubamara”. Însoțiți de angajații harnici ai Serviciului de Spații Verzi și coordonați cu grijă de Marijeta Banda, aceștia au plantat un câmp floral chiar în inima orașului.

La eveniment a participat și Mario Opričić, membru al Consiliului Local pentru Protecția Mediului, care a subliniat următoarele:

„Orașul Vârșeț, sub conducerea primăriței Dragana Mitrović, investește constant în protejarea mediului. Dar, cel mai frumos este când în acest efort se implică și cei mai mici dintre noi. Astfel de acțiuni sunt dovada vie că dragostea pentru natură și obiceiul de a păstra curățenia se cultivă din fragedă pruncie – cu efort comun, zâmbete și culorile primăverii care, în Vârșeț, se plantează chiar și toamna. Mulțumiri angajaților de la Spații Verzi, care lucrează neobosit pentru ca orașul nostru să fie mai frumos și mai îngrijit. Fac apel la toți cetățenii să dea dovadă de responsabilitate și să nu distrugă aranjamentele florale – nici direct, nici prin animalele de companie.”

Această acțiune a fost realizată cu scopul de a promova un Vârșeț mai curat și mai frumos, dar mai ales, de a trezi în cei mici conștiința importanței protejării mediului și a grijii comune față de spațiile verzi publice.

Târgul „Toamna Magică” a adus culoare și savoare în inima Vârșețului

În perioada 17–19 octombrie, între orele 10:00 și 18:00, Piața Sfântului Teodor din Vârșeț s-a transformat într-un adevărat altar al toamnei, găzduind manifestarea „Toamna Magică”, organizată de Organizația Turistică Vârșeț.

Evenimentul a fost dedicat belșugului pe care ni-l oferă acest anotimp – o celebrare a roadelor pământului, a meșteșugului local și a frumuseții naturale. Vizitatorii au fost întâmpinați de o varietate de standuri cu flori de toamnă și decorațiuni, conserve de casă, sucuri, dulcețuri, miere și produse apicole, plante medicinale, suveniruri și obiecte lucrate manual.

