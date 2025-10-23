Unitate, memorie și perspectivă în presa românească din Banat

În zilele de 17 și 18 octombrie, Banatul de Munte a găzduit ediția 2025 a Colocviilor Presei, un eveniment organizat de Filiala Caraș-Severin a UZPR și de Clubul Presei din Banatul de Munte, cu desfășurare în două spații semnificative – Reșița și Șopotu Vechi –, sugerând continuitatea dintre mediul urban și cel rural în arhitectura actului jurnalistic. Deschiderea de la Reșița, găzduită la sediul filialei, a prilejuit dezbaterea „O uniune puternică = filiale puternice”, la care au luat parte jurnaliști, membri ai filialei și reprezentanți ai conducerii centrale a UZPR, între care vicepreședintele Emil Stanciu și prof. univ. dr. Lavinia Betea, membru al Consiliului Director.

Discuțiile au vizat câteva axe majore: nevoia de autonomie decizională a filialelor, adaptată specificului fiecărei regiuni, coroborată cu o cooperare mai strânsă cu structura centrală; definirea responsabilităților filialelor în consolidarea Uniunii la nivel național; și, în esență, reafirmarea ideii că forța unei uniuni se măsoară prin vigoarea și inițiativa membrilor săi. Filiale capabile să organizeze evenimente, să apere drepturile profesionale și să stimuleze dezbaterea etică la nivel local constituie fundamentul influenței și relevanței UZPR în peisajul mediatic românesc.

A doua zi, sâmbătă, 18 octombrie, colocviile s-au mutat la Șopotu Vechi, în cadrul Conferinței istoricilor din Banatul istoric (ediția a IV-a), la secțiunea „Istoria presei”, desfășurată în incinta Muzeului Presei Bănățene. Instituția, întemeiată de Gheorghe Rancu Bodrog – membru marcant al UZPR și al filialei Caraș-Severin –, a devenit locul potrivit pentru un moment de reculegere și omagiere: în sala Casei de Cultură a avut loc ceremonia de înmânare a unor distincții comemorative din partea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, în cinstea profesorului Gheorghe Rancu Bodrog, cel care a marcat decisiv conservarea și promovarea culturii tradiționale în Valea Almăjului și a pledat, cu fapte, pentru relevanța presei rurale. În numele filialei, I. D. Cucu, iar din partea conducerii centrale, prof. univ. dr. Lavinia Betea, au oferit familiei regretatului profesor o diplomă post mortem și medalia centenară UZP 100 – „Împreună scriem istoria clipei”. Tot aici a fost prezentat volumul Învățătorii – Autoportretul unei generații, coordonat de prof. univ. dr. Lavinia Betea, după care lucrările s-au regrupat în cele două secțiuni consacrate ale conferinței: „Istorie, biserică, școală, tradiții și obiceiuri” și „Istoria presei”.

Noutatea ediției a constituit-o Adunarea Generală a Asociației Publiciștilor Presei Rurale din Banat, prezidată de muzeograful Ion Traia, eveniment la care mulți membri ai asociației sunt concomitent membri ai filialei Caraș-Severin. Agenda a cuprins două puncte distincte: omagiul adus lui Gheorghe Rancu Bodrog, vicepreședinte al asociației, și alegerea noii conduceri. Prin vot, președinția a fost preluată de ec. Petru Opruț (înlocuindu-l pe prof. Ioan Traia), iar între vicepreședinți a fost desemnat, pentru arealul Valea Almăjului – Băile Herculane, ing. Constantin Vlaicu, alături de pr. Vasile Suciu și poetul Vasile Barbu, reprezentând celelalte zone culturale ale Banatului.

