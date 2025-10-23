Tradiția merge mai departe prin glasurile, pașii și inimile celor mici

Pe data de 18 octombrie, localitatea Satu Nou a fost gazda Festivalului de Folclor al Copiilor, un eveniment plin de culoare, emoție și bucurie, care a reunit aproape 500 de participanți din numeroase localități din Voivodina și din România.

Manifestarea a fost organizată de Societatea Cultural-Artistică „Dr. Radu Flora”, în colaborare cu Casa de Cultură „3 Octombrie” și Școala Elementară „Žarko Zrenjanin” din localitate, cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și al municipiului Panciova.

Publicul s-a bucurat de un spectacol deosebit, în care s-au împletit cântecele populare românești, dansurile autentice și frumusețea costumelor tradiționale. Pe scenă au urcat tineri dansatori și soliști din Satu Nou, Torac, Uzdin, Straja, Nicolinț, Petrovasâla, Sân-Mihai, Vârșeț, Zrenianin, Mesici, Voivodinț, Doloave și Ofcea, iar invitații din Arad (România) au adus un strop de farmec din folclorul de peste graniță, prezentând câteva coregrafii reprezentative pentru zona lor.

Festivalul s-a bucurat de prezența unor oaspeți de seamă: Anca Corfu, consul general al României la Vârșeț, Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României de la Vârșeț, părintele Emanuel Țăpălagă, vicar al Episcopiei Dacia Felix din Vârșeț, Nedeljko Topić, președintele Comunității Locale Satu Nou, precum și reprezentanți ai Consiliului Național al Minorității Naționale Române din Serbia: dr. Valentin Ardelean (președinte), Stevan Mihailov, Daniel Magdu și dr. Traian Căcina. De asemenea, au fost prezenți Dorinel Stan, președintele Asociației „Românii Independenți din Serbia”, și părintele prot. Gheorghe Ianeș, paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Satu Nou.

Evenimentul a fost onorat de adresarea consulului general al României la Vârșeț, Anca Corfu, care a felicitat organizatorii și participanții pentru contribuția lor la păstrarea unității spirituale și culturale a românilor din Serbia, afirmând că ,,la Satu Nou este un festival plin de suflet, bucurie, emoție și voci cristaline de copii. Este o adevărată sărbătoare a cântecului și dansului popular românesc.”

Teodora SMOLEAN

Foto: Radovan ĐERIĆ

