Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Serbia
9
light rain
Abonati-va
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Get our editors’ guide to what matters in the world, delivered to your inbox every weekday.
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru
Concise, to the point, and a truly global view, our daily email also includes podcasts.
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Înscrieți-vă la Newsletter-ul nostru
Deveniți abonat digital
Deveniți abonat digital
Ascultă podcastul nostru
Ascultă podcastul nostru

Prăznuirea Sfântului Apostol și Evanghelist Luca

Sâmbătă, 18 octombrie, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Biserica Ortodoxă Română cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din Petrovasâla.

Preasfințitul Ierarh a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din cadrul eparhiei.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Ieronim a vorbit credincioșilor despre puterea vindecătoare a iubirii creștine, subliniind că dragostea izvorâtă din comuniunea cu Dumnezeu este temelia unei vieți curate și a unei comunități religioase unite în credință.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltul Ierarh, împreună cu soborul de preoți, a oficiat slujba de sfințire a casei parohiale și a sălii parohiale destinate activităților enoriașilor din Petrovasâla.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 43 din 25 octombrie 2025