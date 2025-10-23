Prăznuirea Sfântului Apostol și Evanghelist Luca

Sâmbătă, 18 octombrie, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în Biserica Ortodoxă Română cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din Petrovasâla.

Preasfințitul Ierarh a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din cadrul eparhiei.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Ieronim a vorbit credincioșilor despre puterea vindecătoare a iubirii creștine, subliniind că dragostea izvorâtă din comuniunea cu Dumnezeu este temelia unei vieți curate și a unei comunități religioase unite în credință.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltul Ierarh, împreună cu soborul de preoți, a oficiat slujba de sfințire a casei parohiale și a sălii parohiale destinate activităților enoriașilor din Petrovasâla.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 43 din 25 octombrie 2025