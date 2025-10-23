O seară plină de încărcătură emoțională

Săptămâna trecută, în incinta Catedralei Ortodoxe Române „Înălțarea Domnului” din Vârșeț a avut loc ediția a XI-a a Festivalului Internațional de Muzică Corală Religioasă „Te Deum Laudamus”. Acest festival a fost înființat în anul 2015 de către Societatea Internațională de Studii Muzicale din Timișoara, Asociația Civică „Banat-Art” din Vârșeț și de către prot. dr. Adrian Boba. Festivalul Internaţional de Muzică Corală Religioasă „Te Deum Laudamus” s-a desfăşurat cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Ieronim, Episcop administrator al Episcopiei Ortodoxe Române „Dacia Felix”.

Acest eveniment a fost o adevărată revelaţie sufletească pentru enoriaşii românii din oraș. Festivalul de muzică corală religioasă este un eveniment care se desfășoară în incinta Catedralei Bisericii Ortodoxe Române din Vârșeț încă din anul 2015, doar în anii 2022 și 2023 s-a desfășurat în România. A fost conceput ca o serie de concerte susținute de coruri din Serbia și din România cu scopul de a promova muzica spirituală ortodoxă și cooperarea vie între popoarele ortodoxe. Festivalul Internațional de Muzică Corală Religioasă „Te Deum Laudamus” ne aduce, așadar, toată bogăția muzicii spirituale, care este un remediu plăcut și util pentru fiecare persoană. Acest festival nu este doar un eveniment muzical, ci o sărbătoare spirituală și culturală, care face ca minoritatea română să trăiască sub semnul rugăciunii și vieții duhovnicești.

La început, s-a adresat conf. univ. dr. Eugen Cinci, președintele Asociație Civice „Banat Art” care a salutat pe cei prezenți, dorindu-le un bun venit. El a adresat cuvinte de salut doamnei Anca Corfu consul general la Consulatul General al României la Vârșeț și doamnei Veronica Laura Demenescu. Protosingher Andrei Stancu ecleziah al Catedralei din Vârșeț a citit o scrisoare de binecuvântare trimisă de către

Preasfințitul Părinte Ieronim. La acest festival au participat în program 17 formații corale, majoritatea fiind din România dar și câteva din Vârșeț. Sa prezentat Corul de copii „Zvânce” al Uniunii bulgarilor din România, în frunte cu dirijorul prof. Elena Doycheva, s-a prezentat în fața iubitorilor de muzică corală religioasă, cu un repertoriu ales care nu a lăsat pe nimeni indiferent. A urmat Corul de Copii al Românilor din Serbia „Carmina Felix” dirijat de prof. Roxana Cinci.

Vasilie PETRICĂ

