Duminică, 19 octombrie, în sala de spectacole a Căminului Cultural din Nicolinț, membrele Asociației Femeilor „Pro Art”, în frunte cu președinta Bobița Berlovan, au organizat a doua ediție a manifestării „Ștergar înflorat peste vii aruncat”. Evenimentul aduce un omagiu unui element important din lada cu zestre a bunicilor noastre – ștergarul, lucrat manual (împodobit sau brodat), dar și un omagiu cultului viilor, ce caracterizează viața nicolincenilor.

De-a lungul anilor, ștergarul a avut locul binemeritat în viața de zi cu zi a omului, făcând parte din zestrea fetelor pregătite pentru măritat. De asemenea, a fost obiect de decor în casă, s-a pus la icoane, nu lipsea din traista înflorată cu care se mergea cu colacul la naș, apoi s-a dat cadou la nunți și botezuri, drept semn de cinste și respect. Tot cu ștergarul s-a învelit pâinea pusă în traistă cu mâncare pentru cei care lucrau pe câmp și s-a dat în semn de amintire celor plecați la cele veșnice. Și mai era folosit ca element de decor la tradiționalul „stag”, nelipsit de la nunțile din vremurile trecute.

În povestea viilor, ștergarul are un loc deosebit. Vârstnicii satului erau „pândari” sau paznici ai viilor, care, în căsuțele lor de odihnă, țineau atârnat pe perete câte un ștergar împodobit sau îl așezau pe masa unde erau strugurii aurii, pentru a servi oaspeții.

În partea inaugurală a manifestării, cuvinte de salut au fost adresate de președinta Bobița Berlovan, iar onoarea de a inaugura acest eveniment important a revenit lui Aleksandar Siveri, președintele Adunării comunei Alibunar. În adresarea sa, printre altele, a remarcat că femeile din Nicolinț sunt păstrătoare fidele ale tradițiilor strămoșești, iar din partea Primăriei Alibunar ele vor avea susținere deplină pentru a continua menținerea acestor datini.

La acest eveniment au fost prezenți și onorații oaspeți: dr. Felicia Turcoane, consilier în Adunarea comunei Alibunar, Mircea Dalea, președintele Consiliului Local, Petar Cojocar, vicepreședintele Consiliului Local, și prot. Manuel Ianeș, parohul Bisericii Ortodoxe Române din Nicolinț.

Silvia MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul 43 din 25 octombrie 2025