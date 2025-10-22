O tânără multitalentată

Nicolina Morariu este elevă în clasa a șaptea la Școala Elementară „Mihai Sadoveanu” din Grebenaț. În acest sat, cultura, tradițiile și sportul ocupă un loc important, iar tinerii – dar nu nu-mai – sunt implicați activ în numeroase domenii.

La fel și Nicolina, o elevă deosebit de activă și talentată. Cu toate pasiunile și activitățile ei, școa-la rămâne pe primul loc: în toți anii de studiu a avut numai nota maximă, după cum ne-a confirmat mama sa, Teodora, originară din Petrovasâla.

Pe Nicolina o putem vedea frecvent în emisiunile în limba română ale Televiziunii Novi Sad, par-ticipând la festivaluri pentru copii și la diverse manifestări culturale. O curiozitate aparte este par-ticiparea sa, alături de mama și sora mai mică, Gloria, în filmul „Dara iz Jasenovca”.

Ileana BELU

