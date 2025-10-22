Înființarea clubului „Unirea 86”

Uzdinul a trăit recent un moment important în viața sa sportivă: sâmbătă, 18 octombrie, în sala vânătorilor din localitate, a avut loc adunarea de inaugurare a noului club de tenis de masă „Unirea 86”. Evenimentul s-a bucurat de o prezență numeroasă, atât din partea iubitorilor sportului, cât și din partea foștilor jucători, antrenorilor, părinților, bunicilor și susținătorilor.

Adunarea a fost deschisă de fostul și actualul președinte al clubului, Ion Bosică, care a prezentat contextul formării noului club și pașii care au dus la această decizie: „Ideea de înființare a acestui club a apărut odată cu venirea mea din SUA. M-am gândit să reanimăm viața tenisului de masă la Uzdin. Pe timpuri, am antrenat șase ore pe zi. Venind aici, imediat l-am contactat pe Vasa Stoia – o istorie vie a Cupei Libertății – care a fost de acord cu ideea. Am mai avut adepți: Daniel Toader, Irinel Dalea, fostul președinte Dănuț Jivoin și foștii membri precum Adam Ionașcu și alții. Ne-am organizat, ne-am reunit și am stabilit că, neavând șanse de colaborare cu actualul club, vom înființa unul nou. Am organizat această ședință pentru a informa lumea cu ceea ce dorim să facem”.

Evenimentul a fost onorat de prezența unor personalități importante din lumea tenisului de masă:

• Vasa Stoia, o figură emblematică a sportului din Uzdin, fost antrenor și susținător activ al Cupei Libertății,

• Marko Jevtović, director executiv al Federației de Tenis de Masă din Serbia,

• Daniel Toader, selecționerul echipei feminine naționale a Serbiei și antrenor,

• Ion Bosică, președintele noului club, inițiatorul proiectului,

• Irinel Dalea, jucător, antrenor, membru în comitetul de organizare.

Adunarea a urmat o structură clară: Cuvânt introductiv – Ion Bosică și Vasa Stoia. Prezentarea ideii și obiectivelor clubului. Luări de cuvânt din partea invitaților speciali. Prezentarea listei de propunere pentru viitorul Consiliu de organizare al clubului. Votul deschis pentru alegerea conducerii. Anunțarea rezultatelor votului și a componenței noului Consiliu. Declarații finale și discuții libere.

Marko Jevtović, director executiv al Federației Sârbe de Tenis de Masă, a menționat: „Este foarte bine că acest proiect a fost inițiat. Ca federație, sprijinim cu toată inima această inițiativă. Mi-ar face mare plăcere ca tenisul de masă să se întoarcă la Uzdin în acest mod. Personal, voi fi prezent și voi ajuta atât cât pot, din punct de vedere profesional, cât și personal.”

Virginia PUIA

