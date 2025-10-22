Facebook-f Instagram Youtube Twitter
Emili Miul a obținut locul doi la un turneu foarte puternic

În luna octombrie a acestui an, în sala de sport „Šumice” din Belgrad s-a desfășurat ediția a III-a a Turneului de Tenis de Masă „Memorial Milivoj Karakašević”. La acest turneu care a durat două zile au participat 30 de cluburi de tenis de masă din Serbia. Acest turneu a fost organizat de către Asociația de Tenis de Masă din Serbia. Meciurile au fost supravegheate de către arbitri calificați. S-a jucat la categoriile juniori, junioare, cadeți, cadete și tinere cadete.

Printre cele 30 de cluburi s-a aflat și CTM „Rapid” din Nicolinț cu jucătorii Mihai Dalea, Veljko Batas, Otonoga Angela și Emili Miul. La categoria junioare Emili Miul a jucat în grupa a cincea împotriva jucătoarelor Balaž Hana de la CTM „Slavija 96” și Gerginović Mia de la CTM „Hajduk Veljko”. În această grupă, Emili Miul a obținut locul doi. Emili Miul a pierdut de la Balaž Hana cu rezultatul de 3:0 în seturi fiind de (11:3,11:8,11:7), iar pe jucătoarea Gerginović Mia a învins-o cu rezultatul de 3:0 în seturi (11:7,11:6,11:5).

În continuarea competițiilor, Emili Miul a pierdut de la jucătoarea Lenđel Ana de la CTM „TSC” din Bačka Topola cu rezultatul de (3:2 9:11,11:7,11:7,8:11,11:9). La categoria cadeți, jucătorul Mihai Dalea a jucat cu jucătorii Velicković Stefan de la CTM „Novi Sad”, Pap Albert de la CTM „Doža”, Vuk Jankov de la CTM „Banat” din Zrenianin. S-au obținut următoarele rezultate: Dalea Mihai-Pap Albert 3:0(11:6,11:6,11:2), Dalea Mihai-Velicković Stefan 0:3 (8:11,9:11,10:12), Dalea Mihai- Vuk Jankov 1:3 (9:11,7:11,11:6,6:11).

Vasilie PETRICĂ

