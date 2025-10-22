Prăznuirea hramului parohiei„Sfânta Cuvioasa Parascheva”

Fiecare miez de toamnă aduce cu sine și bucuria prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea credincioșilor din Zrenianin. Comunitatea ortodoxă românească din Zrenianin, a trăit momente de profundă bucurie spirituală și comuniune în anul 2012, sărbătorind pentru prima dată, pe 14 octombrie, hramul parohiei închinat Sfintei Cuvioase Parascheva, una dintre cele mai iubite sfinte din spațiul ortodox. Un număr foarte mare de biserici ortodoxe și parohii românești de pe aproape toate continentele au drept ocrotitoare pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, însă unica parohie din Banatul sârbesc în care se celebrează hramul închinat „Sfintei Vineri”, este cea din Zrenianin.

Din anul 2012, sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva este un prilej de apropiere și mărturie pentru credincioșii din parohia Zrenianin, care celebrează hramul închinat memoriei celei supranumite „Sfânta Vineri”, care s-a stins din viață la această dată în anul 1050. Prima adunare a credincioșilor ortodocși, și mai târziu și înființarea parohiei cu hramul ,,Sfânta Cuvioasa Parascheva” din Zrenianin, datează din anul 2008, când s-au adunat credincioșii din orașul de pe Bega, concretizându-se prin anul 2010, când a avut loc, oficial, întemeierea parohiei cu hramul ,,Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

Slujba religioasă închinată Cuvioasei şi Pururea Pomenitei Parascheva, a avut loc duminică, 19 octombrie, la restaurantul ,,Promenada” din Zrenianin. La slujba religioasă, credincioșii au venit într-un număr mare, participând cu evlavie la Liturghia închinată Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea parohiei. Sărbătoarea a culminat cu oficierea Sfintei Liturghii, un moment central al vieții bisericești. Slujba a fost săvârșită de către preotul Gabriel Bandu, cel care a slujit cu devotament comunitatea, adunând credincioșii în rugăciune și propovăduind învățătura creștină.

Dan MATA

