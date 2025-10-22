Festivalul Internațional al Umorului și Satirei „Calul verde”, la Timișoara

La Timișoara, în data de 17 octombrie, a avut loc cea de-a opta ediție a Festivalului Inter-național al Umorului și Satirei „Calul verde” („Zeleni konj”), eveniment care a reunit nu-meroși scriitori din țară și din străinătate. Printre participanți s-au numărat și colaboratorii publicației „Libertatea” din Panciova, Senka Pavlović și Aleksandar Čotrić.

La manifestare au fost prezenți autori din mai multe țări: Bojan Ljubenović și Jovan Zafi-rović din Serbia, Ljupka Cvetanova din Macedonia de Nord, Miladin Berić și Stanislav Tomić din Bosnia și Herțegovina, precum și Ovidiu Eftimiu și Ionuț Foltea din România.

După o pauză de patru ani, festivalul a fost reorganizat cu succes de scriitorul româno-sârb Goran Mrakić, de această dată cu sprijinul Asociației „Salvați Patrimoniul Timișoarei” („Sačuvajmo nasleđe Temišvara”). Reprezentanții asociației au subliniat că evenimentul continuă o tradiție a unității culturale și a dialogului între comunități, demon-strând că umorul rămâne cel mai frumos limbaj comun, capabil să depășească granițele, diferențele lingvistice și culturale.

Asociația „Salvați Patrimoniul Timișoarei” reunește voluntari implicați în documentarea, protejarea și promovarea patrimoniului arhitectural, cultural, spiritual și intelectual al Timișoarei și Banatului.

În ambianța primitoare a hotelului „Ibis”, publicul a savurat, timp de peste două ore, un program bogat de aforisme, comentarii și povestiri pline de spirit, rostite în limbile română și sârbă, care au stârnit zâmbete, aplauze și reflecție.

Valentin MIC

Articolul integral îl puteți citi în numărul 43 din 25 octombrie 2025