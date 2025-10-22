O comedie neagră în care fiecare se poate regăsi

Săptămâna trecută a avut loc premiera spectacolului de teatru ,,Ești vinovat(ă)”, realizat de Scena profesionistă în limba română din cadrul Teatrului Național „Sterija” din Vârșeț.

Evenimentul l-au onorat cu prezența lor Marinel Petrică, coordonatorul Scenei profesioniste, Ivan Đorđević, directorul Teatrului Național „Sterija”, dr. Traian Căcina, vicepreședintele Consiliului Național al Minorității Naționale Române și membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură, Marian Mohan, secretarul Consiliului Național al Minorității Naționale Române, Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatul General al României din Vârșeț, Daniel Răduț, coordonatorul Departamentului pentru uzul oficial al limbii și grafiei din cadrul CNMNR, Sorin Ianeș, membru al Consiliului Național Român și Mariana Stratulat, directorul Casei de Presă şi Editură „Libertatea”.

Din distribuția piesei au făcut parte Darie Doclean, Corina Trocea și Monica Boldovină Bugle, iar adaptarea și regia au fost semnate de Predrag Stojmenović.

Spectacolul ,,Ești vinovat(ă)” este inspirat din două romane ale scriitorului Antonio Amurri: ,,Cum să-ți ucizi soția și de ce”, respectiv ,,Cum să-ți ucizi soțul fără prea multe de ce-uri”.

Regizorul Predrag Stojmenović a subliniat că piesa „nu este despre căsătorie, ci despre doi oameni care nu știu ce să facă cu ei înșiși atunci când sunt singuri. Este despre nevoia de a iubi, dar și despre dorința de a avea dreptate, despre dragostea care durează mai mult decât ar trebui și despre certurile mari care, adesea, sunt doar dovada că mai există ceva”.

Marinel Petrică, coordonatorul Scenei profesioniste, s-a declarat bucuros că Scena în limba română din cadrul Teatrului Național „Sterija” a prezentat o nouă premieră. El a transmis felicitări regizorului, actorilor şi tuturor celor care şi-au adus contribuţia la realizarea spectacolului. Săptămâna viitoare, Scena profesionistă în limba română va prezenta spectacolul ,,Eşti vinovat(ă)” la Festivalul Internațional de Teatru „FestteamArt” din Lugoj (România), iar Marinel Petrică, aşa cum a spus, speră că vor obține un premiu. Prima reluare a spectacolului va avea loc în noiembrie.

Dr. Traian Căcina a remarcat că a fost vorba despre o piesă cu o temă interesantă, bine pusă în scenă. El a spus că scenele din realitatea vieții au fost tratate dintr-un unghi judecătoresc al distanței, dar, de fapt, s-au redat pe scenă situații care se întâmplă adesea în viața reală. Mulți dintre spectatori s-au putut regăsi în anumite momente, fiecare în scena care i-a fost mai aproape. Dr. Traian Căcina a transmis felicitări actorilor și organizatorilor din cadrul Scenei profesioniste în limba română.

Vasilie PETRICĂ

