Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Cuvin, în parteneriat cu Episcopia Daciei Felix, a organizat un eveniment de excepție în cinstea Sfintei Cuvioase Parascheva

Duminică, 19 octombrie 2025, comunitatea românească din Cuvin a fost gazda unui eveniment spiritual și cultural de mare însemnătate. În această zi, Parohia Ortodoxă Română din localitate, în frunte cu Părintele Paroh Costel Virgil Paulescu și comitetul parohial a organizat, în colaborare cu Episcopia Daciei Felix, Festivalul Cultural „Armonii în Lumină”, dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, una dintre cele mai iubite sfinte ale creștinătății ortodoxe românești.

Manifestarea a fost precedată de oficierea unei Sfinte și Dumnezeiești Liturghii Arhierești, la care au slujit, într-un sobor de preoți, ierarhi și diaconi, reprezentanți ai clerului românesc din regiune. În cadrul acestei liturghii solemne a avut loc și hirotonirea unui nou preot, care va sluji la Catedrala Ortodoxă Română din Vârșeț – un moment de profundă semnificație pentru viața religioasă a comunității.

După încheierea slujbei, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcop al Daciei Felix, a oferit un dar deosebit pentru cei mici – 50 de ghiozdane au fost împărțite copiilor care urmează cursurile în limba română, în semn de sprijin pentru educația în limba maternă și de încurajare a tinerei generații în păstrarea identității românești.

Această acțiune caritabilă, organizată cu sprijinul Episcopiei Daciei Felix subliniază, încă o dată, importanța pe care Biserica Ortodoxă Română o acordă misiunii educative și culturale din rândul comunităților românești din afara granițelor țării.

Festivalul Cultural „Armonii în Lumină” – o celebrare a tradiției românești

Festivalul „Armonii în Lumină”, găzduit de Căminul Cultural din Cuvin, a reunit numeroase formații artistice și ansambluri folclorice din Serbia și România, reflectând bogăția și diversitatea tradițiilor românești, dar și puterea lor de a uni sufletele în jurul credinței, limbii și culturii comune.

Pe scenă au urcat: Ansamblul „Datina Cărășană” din Reșița, grupurile „Sânzienele” și „Minipeva Cuvin”, Ansamblul Folcloric „Steaua Ofcenilor”, Corul „Iskon” din Cuvin, „Străjerii Nisipului din Deliblata”, Corul Bisericii Ortodoxe Române din Satul Nou, Formația de Dansuri „Mladost” din Cuvin, Cercul Literar Român din Cuvin.

Mateia RĂDUȚ

