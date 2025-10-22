O viață dedicată televiziunii

Născut la Uzdin și stabilit în Novi Sad, Virgiliu Oalge a lucrat timp de aproape 40 de ani în Televiziunea Novi Sad (RTV). El povestește despre începuturile carierei, schimbările tehnologice și momentele care l-au marcat pe parcursul activității sale profesionale.

Virgiliu Oalge s-a născut în 1955, la Uzdin, și și-a început cariera în domeniul televiziunii imediat după terminarea Facultății de Electrotehnică – specializarea Telecomunicații, din Belgrad, în 1979. În 1980, a fost angajat la Televiziunea Novi Sad, actuala Televiziune a Voivodinei, unde a lucrat timp de aproape patru decenii ca inginer în echipele de tehnică de studio. Povestea sa este una a dedicării, a provocărilor și a schimbărilor tehnologice care au marcat evoluția televiziunii.

Începuturile în televiziune

„Am fost mereu pasionat de științele naturale, iar în al treilea an de facultate am avut ocazia să fac practică la Televiziunea Belgrad. A fost momentul în care am descoperit pentru prima dată ce înseamnă munca unui inginer în televiziune. După terminarea facultății, am participat la un concurs pentru un post de control tehnic la Televiziunea Novi Sad și am început să mă îndrăgostesc de acest domeniu. Mi-a plăcut de la început și am avut norocul să învăț meseria atât în școală, cât și în practică.”

De-a lungul carierei sale, Virgiliu Oalge a avut mai multe realizări de care se simte foarte mândru. „Primul lucru de care m-am simțit mândru a fost când am reușit să instalez un pupitru tehnic pentru sunet. A fost ideea mea, dar, desigur, nu am lucrat singur. Sub conducerea mea, acest proiect a fost un succes. Însă un alt moment important pentru mine a fost când, în timpul bombardamentelor, am fost nevoiți să reinstalăm întreaga tehnică, iar, sub conducerea mea, am reușit să punem în funcțiune prima regie de sunet după schimbarea locației.”

Una dintre cele mai mari provocări a fost schimbarea rapidă a tehnologiei, în special trecerea de la tehnologia analogică la cea digitală. „La începutul carierei aveam echipamente pe bandă de celuloid, iar pregătirea programului era mult mai complicată. Apoi am trecut la tehnologia digitală – un salt imens, care a schimbat complet modul în care lucram. Toți tehnicienii și inginerii au fost nevoiți să învețe rapid să folosească noile tehnologii pentru a nu întrerupe programele de televiziune.”

Virginia PUIA

