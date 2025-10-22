Managerul echipei FCC Baschet UAV Arad vorbește deschis despre lupta cu cancerul și despre importanța prevenției

În luna dedicată creșterii conștientizării cancerului de sân, un moment esențial pentru a sublinia necesitatea prevenției și a controalelor regulate, Brankica Hadžović, managerul echipei FCC Baschet UAV Arad, își împărtășește povestea emoționantă despre lupta cu această boală.

Experiența sa a avut un impact profund asupra modului în care privește viața și i-a schimbat radical perspectiva. De mai bine de un an, Brankica se confruntă cu o bătălie care i-a pus la încercare fiecare limită, dar care i-a scos totodată la iveală o forță interioară de neimaginat. În ciuda faptului că echipa sa pregătea campania Lunii Roz, ea a primit vestea că va trebui să treacă printr-o nouă intervenție chirurgicală. Totuși, Brankica rămâne un exemplu de optimism, putere și reziliență.

Ea mărturisește cu sinceritate cum această luptă i-a schimbat prioritățile: mai multă grijă față de sine, o alimentație echilibrată, atenție sporită la semnalele corpului și, cel mai important, cum a învățat să nu lase frica să-i umbrească bucuria de a trăi.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 43 din 25 octombrie 2025