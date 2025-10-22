„Maria Tănase”, ediția a XXVIII-a,Craiova, 23–25 septembrie 2025

Cu viu interes și admirație am urmărit ediția a XXVIII-a a Festivalului – Concurs Naţional al Interpreţilor Cântecului Popular Românesc „Maria Tănase”, cel mai longeviv eveniment artistic de muzică tradițională din România, al cărui debut a avut loc în anul 1969, la Craiova, în inima Olteniei. Această manifestare de mare prestigiu, dedicată Mariei Tănase, “doamna cântecului românesc din totdeauna şi pentru totdeauna”, “o voce inegalabilă”, “o pasăre măiastră”, a fost organizată de Consiliul Județean Dolj și Centrul Județean de Cultură și Artă Dolj. Ea reprezintă şi astăzi o rampă de lansare pentru tinerele talente, dar şi o carte de vizită pentru toţi aceia care au păşit pe scena Teatrului Naţional „Marin Sorescu” din Craiova. În sala arhiplină, străjuită, și de această dată, de chipul nobil și fermecător al Mariei Tănase, s-a desfăşurat timp de trei zile acest eveniment de mare rezonanţă artistică.

Întocmai edițiilor precedente, și anul acest a fost organizată preselecția soliștilor vocali și instrumentiști, în cadrul căreia s-au înscris 50 de concurenți din România, Republica Moldova și Serbia. Juriul a fost prezidat de prof. dr. Elise Stan, etnomuzicolog și realizator de emisiuni la Televiziunea Română, cu scopul de a evalua cei mai buni dintre cei mai buni concurenți, dar, totodată, și de a promova cele mai valoroase piese folclorice din repertoriul fiecărui concurent în parte, în conformitate cu afinitățile și posibilitățile vocale și instrumentale ale interpreților. Astfel, Juriul a hotărât să intre în concurs 36 de concurenți – 28 de soliști vocali și 8 soliști instrumentiști, dintre care patru la nai, doi la caval și fluier și doi la vioară. Concursul s-a desfășurat într-o singură etapă, eșalonată în două zile de spectacol, 23 și 24 septembrie 2025, iar Concertul de gală al laureaților a avut loc în ziua de 25 septembrie 2025. Toți concurenții și artiștii invitați, vedete ale cântecului popular românesc, au fost acompaniați de către celebra Orchestră „Lăutarii” din Chișinău, dirijată de maestrul Nicolae Botgros.

Premieră în amintirea Mariei Tănase

În prima seară a concursului, după prestația concurenților, în partea a doua, a urmat un moment cu totul inedit conceput de Iuliana Tudor, „producător” – realizator de emisiuni la Televiziunea Română. „Am fost martorii unei premiere absolute”, a afirmat, printre altele, doamna Iuliana Tudor, „ne dorim ca Maria Tănase să fie aici printre noi, să-i onorăm repertoriu, vocea și viața, și să ne amintim cât de frumos spunea: «Semănați, semănați cântece și flori. Ele, cântecele și florile, fac întotdeauna viața mai frumoasă. Să ne bucurăm de ea»”.

Acest proiect extraordinar a fost realizat cu aportul unor interpreți renumiți, buni cunoscători ai pieselor folclorice din repertoriul Mariei Tănase, și cu Orchestra „Lăutarii” din Chișinău, dirijată de maestrul Nicolae Botgros.

Prof. univ. dr. Niță Frățilă

