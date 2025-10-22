Celebrare a multiculturalismului la Alibunar

Pe data de 18 octombrie, în incinta Centrului Cultural din Alibunar, s-a desfășurat cea de-a treia ediție a manifestării „Toamna de Aur”, organizată de Asociația Femeilor „Etno Art Brakos”. Evenimentul, devenit o tradiție locală, și de această dată a reunit participanți din mai multe localități din Serbia și România, punând în valoare bogăția multiculturală a zonei și diversitatea tradițiilor etno-folclorice bănățene.

La eveniment au luat parte numeroase asociații de femei și invitați: „Janošičanke” din Janošik, „Karlovačanke” din Banatski Karlovac și „Valea Teiului” din Coștei, alături de Asociația „Kruna” din Sânmartinu Sârbesc (România), Milena Sirar, reprezentanta localității Seleuș, și Asociația „Prezent” din Timișoara, care a adus o notă artistică printr-o expoziție de picturi.

La eveniment au fost prezente următoarele asociații: Asociația de Femei „Janošičanke” din Janošik, Asociația de Femei „Karlovačanke” din Banatski Karlovac, Asociația „Kruna” din Sânmartinu Sârbesc (România), Asociația de Femei „Valea Teiului” din Coștei, Milena Sirar, care a reprezentat localitatea Seleuș, și Asociația „Prezent” din Timișoara, care a adus o notă artistică printr-o expoziție de picturi.

În deschiderea evenimentului au luat cuvântul subsemnata, președinta Asociației „Etno Art Brakos”, Gherghina Anovici, membră a asociației, și Aleksandar Siveri, președintele Adunării comunale din Alibunar, care a salutat prezența tuturor și a adresat cuvinte de apreciere organizatorilor pentru efortul de a promova multiculturalismul și unitatea comunității locale. Redăm din convorbirea sa în următoarele rânduri:

„Mă bucur că și în acest an Alibunarul găzduiește o manifestare atât de frumoasă. Este un eveniment care adună oameni din mai multe localități, demonstrând că atunci când există dorință, respect și colaborare, putem construi punți între culturi. Felicit Asociația de Femei «Etno Art Brakos» pentru organizare, pentru entuziasmul și energia cu care promovează valorile tradiționale și cultura locală. Comuna Alibunar va sprijini întotdeauna astfel de evenimente care unesc oamenii și duc mai departe moștenirea tradițională.”

Cuvinte de salut au transmis și Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț, precum și părintele Gabriel Simionesei, paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Alibunar, care a subliniat buna colaborare dintre parohie și Asociația „Etno Art Brakos”.

Programul artistic al manifestării a fost variat. Ileana Belu, din Petrovasâla, a prezentat o lucrare inspirată din tradițiile și obiceiurile de iarnă, iar Elena Stošić, originară din Grebenaț, a încântat publicul cu un recital de poezii proprii. Atmosfera de sărbătoare a fost completată de interpretările muzicale ale Mariei Petchescu, cunoscută solistă de muzică populară autentică bănățeană, și de Ion Ardelean, care au adus voia bună specifică Banatului.

Adriana PETROI

Articolul integral îl puteți citi în numărul 43 din 25 octombrie 2025