Ambasadorul pasiunii pentru gust și tradiție

Autoare de cărți culinare și influencer, cunoscută drept „Fata care gătește cu flori”, Claudia, redescoperă și transmite mai departe rețete vechi, pline de arome și istorie.

Într-o lume în care graba zilelor ne face să uităm de aromele și tradițiile culinare, Claudia Romana Rista a găsit un drum al pasiunii: redescoperirea și păstrarea moștenirii gastronomice. Cunoscută în mediul online drept „Fata care gătește cu flori”, Claudia a transformat gătitul într-o misiune culturală și artistică, aducând în farfurie frumusețea petalelor și gustul autentic al rețetelor românești și bănățene.

„Eu nu inventez rețetele, nu le reinventez, ci le caut, le învăț direct de la sursă și le transmit mai departe, așa cum sunt ele – cu măsurile, pașii și poveștile lor”, mărturisește Claudia.

Pasiunea a început cu o pauză și a devenit vocație. Drumul Claudiei spre această pasiune nu a fost unul prevăzut de la început.

„N-am știut că o să merg pe drumul acesta. Mi-am luat o pauză sabatică și am cochetat cu partea de bucătărie, care mă relaxa – eu nu găteam până atunci atât de mult cum o fac acum”, povestește ea.

Primele contacte cu tradițiile culinare au venit din piețele rurale și urbane, care păstrau încă fragmente din tradiția locală. Această experiență a inspirat-o să scrie despre mâncarea și comunitățile pe care le descoperea, fără să caute neapărat rețetele perfecte, ci autenticitatea și povestea din spatele fiecărui preparat.

„Am fost manager și am călătorit în foarte multe țări, dar atunci am înțeles cât de important este să descoperi bucătăria de dincolo de turism, din zonele locuite de localnici”, explică Claudia.

Tradiție, familie și rădăcini multiculturale

Claudia crede că pasiunea sa culinară are rădăcini adânci în familie. „Bunicii și părinții mei pregăteau mese festive pentru toate sărbătorile – Paștele catolic, Crăciunul, mesele de familie erau pline de savoare, iar fiecare își avea locul lui la masă”, povestește ea. Această moștenire a fost pentru Claudia un catalizator: dorința de a păstra rețetele autentice și de a le transmite mai departe. Preparate precum papricașul sau pâinea tradițională de Pecica, de 4 kg, pe care a promovat-o în Serbia și la evenimente internaționale, demonstrează respectul ei pentru tradiție și autenticitate.

Claudia vorbește cu pasiune despre felul în care reușește să documenteze rețetele vechi și să le păstreze autentice. „Eu am fost o deschizătoare de drumuri. În urmă cu zece ani am fost printre primele persoane care au semnalat anumite rețete tradiționale românești și am muncit mult să le scot la lumină. Modul în care ajung și pătrund în comunități este minunat – iar oamenii mă ajută să continui acest drum”, explică ea, subliniind importanța femeilor în păstrarea tradițiilor culinare: „Rolul lor este esențial pentru atenția la detalii, estetică și savoare. Dar nu e doar o chestiune de gen – vocația fiecăruia contează. Contează pasiunea și dorința de a transmite mai departe gustul autentic.” Pe lângă promovarea rețetelor românești, Claudia aduce în atenția publicului internațional și alte tradiții culinare.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul 43 din 25 octombrie 2025