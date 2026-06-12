Un moment istoric pentru cultura românească din România, Serbia şi R. Moldova

Data de 5 iunie marchează un moment remarcabil în consolidarea legăturilor culturale dintre comunitățile românești de pe ambele maluri ale Prutului și din spațiul balcanic. Scriitoarea Mariana Stratulat se numără printre puținii și distinșii autori români din Serbia care au avut privilegiul de a-și lansa un volum de autor în cadrul prestigioasei Biblioteci Municipale „B.P. Hasdeu” din Chișinău, alăturându-se unui număr restrâns de scriitori care, de-a lungul anilor, au beneficiat de o asemenea onoare.

În cadrul Clubului „Impresii din viață și cărți”, găzduit de Sala cu Coloane a Bibliotecii Centrale, autoarea a prezentat volumul „Reflexii eterne în oglinda timpului: Interviuri alese”, o lucrare care aduce în atenția cititorilor valori, personalități și reflecții asupra timpului, identității și memoriei culturale.

Evenimentul a reprezentat nu doar lansarea unei cărți, ci și o nouă confirmare a prezenței active și valoroase a literaturii românilor din Serbia în spațiul cultural românesc, întărind dialogul spiritual și intelectual dintre comunitățile românești din regiune.

Mariana Stratulat este una dintre acele personalități rare care își dedică viața promovării culturii, identității și valorilor românești. Om de aleasă ținută morală și intelectuală, scriitoare, jurnalistă și promotoare a spiritului românesc, ea demonstrează prin întreaga sa activitate că pasiunea pentru cultură poate depăși orice obstacol.

A face cultură în Serbia nu este întotdeauna un lucru ușor. Presupune perseverență, sacrificiu, devotament și o credință neclintită în importanța păstrării limbii, tradițiilor și identității românești. Într-un context în care comunitățile minoritare depun eforturi permanente pentru a-și conserva patrimoniul cultural, fiecare carte publicată, fiecare eveniment organizat și fiecare proiect cultural realizat reprezintă o adevărată victorie.

Prin munca sa neobosită, Mariana Stratulat s-a impus ca una dintre vocile reprezentative ale românilor din Serbia, contribuind la întărirea punților culturale dintre Serbia, România și Republica Moldova. Lansarea volumului „Reflexii eterne în oglinda timpului: Interviuri alese” la Chișinău confirmă încă o dată valoarea și recunoașterea de care se bucură autoarea în spațiul cultural românesc.

Astfel de oameni nu doar scriu cărți, ci construiesc punți între comunități, între generații și între suflete, lăsând în urmă o moștenire culturală de preț.

Manifestarea a reprezentat nu doar prezentarea unei cărți de excepție, ci și un autentic dialog cultural între Republica Moldova, Serbia și România, reunind personalități marcante ale vieții academice, literare și jurnalistice.

Evenimentul, organizat cu multă dăruire de către Svetlana Vizitiu, coordonator de programe în cadrul Clubului „Impresii din viață și cărți”, s-a desfășurat în prestigioasa Sală cu Coloane a bibliotecii și a fost moderat de subsemnatul, conf. univ. dr. Cătălin Negoiță. Deschiderea oficială a fost marcată de cuvântul de bun venit adresat de Mariana Harjevschi, director general al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”, care a subliniat rolul instituției ca spațiu al dialogului, al valorilor culturale și al conexiunilor spirituale dintre comunitățile românești.

Referințele critice asupra volumului au fost prezentate de prof. univ. dr. Virginia Popovici de la Universitatea din Novi Sad, una dintre cele mai importante personalități ale mediului academic românesc din Serbia. În intervenția sa, aceasta a vorbit despre literatura română din Voivodina, despre publicațiile și activitatea editorială desfășurate în cadrul Casei de Presă și Editură „Libertatea”, evidențiind în mod special valoarea volumului „Reflexii eterne în oglinda timpului”. Distinsă cu Premiul Anului 2025 în cadrul manifestării „Un an editorial într-o singură zi”, lucrarea Marianei Stratulat reprezintă o contribuție semnificativă la patrimoniul jurnalistic și cultural românesc contemporan.

Momentele artistice au oferit emoție și frumusețe întregii manifestări. Renumitul cantautor Viorel Burlacu a încântat publicul prin interpretările sale de mare sensibilitate, iar actorul Nicolae Jelescu a recitat, cu talentul și expresivitatea care îl consacră, poezii din volumul „Serpentine” al Marianei Stratulat. Prestațiile celor doi artiști au fost răsplătite cu aplauze îndelungate și aprecierea sinceră a publicului numeros.

În sală s-au aflat scriitori, profesori universitari, studenţi, masteranzi, jurnaliști și numeroși iubitori de carte și cultură, care au urmărit cu interes și atenție fiecare moment al evenimentului. Printre cei care au luat cuvântul s-a numărat și Marinel Petrică, președintele Consiliului de Administrație al Casei de Presă și Editură „Libertatea”, care a prezentat activitatea instituției și rolul acesteia în promovarea culturii și identității românilor din Serbia. Mesaje apreciative au transmis, de asemenea, Victoria Fonari, președinta Filialei Chișinău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, precum și dr. Silvia Grossu, preşedinta Filialei Basarabia a Asociației Române de Istorie a Presei (ARIP).

Cu deosebită emoție despre volum și despre autoare a vorbit poeta și scriitoarea dr. Veronica Simionică Hasnaș, colaboratoare apropiată a Marianei Stratulat. Aceasta a subliniat că lucrarea reprezintă mai mult decât o simplă colecție de interviuri, constituind o veritabilă arhivă vie a spiritului creator contemporan și o punte de comunicare între oameni, culturi și experiențe de viață. Totodată, a evidențiat profesionalismul, perseverența și respectul autoarei față de interlocutori, calități care au făcut posibilă reunirea în paginile cărții a unor personalități marcante din diverse spații culturale.

În încheiere, Mariana Stratulat a adresat un mesaj profund emoționant celor prezenți, mulțumind organizatorilor pentru ospitalitate, pentru primirea călduroasă și pentru excelenta desfășurare a evenimentului. Autoarea a vorbit despre începuturile sale literare și jurnalistice, despre parcursul care a condus-o către realizarea acestui volum și despre bucuria de a se afla pentru prima dată în mijlocul publicului din Republica Moldova. Vizibil impresionată de căldura și generozitatea oamenilor întâlniți la Chișinău, Mariana Stratulat și-a exprimat speranța că această întâlnire va reprezenta începutul unei colaborări culturale și literare tot mai intense între Republica Moldova și comunitatea românească din Serbia.

conf. univ. dr. Cătălin NEGOIŢĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 13 iunie 2026