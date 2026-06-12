Corul din Uzdin și orchestra din Crepaja, premiate la nivel republican

Talentul, disciplina și pasiunea pentru muzică au adus noi motive de mândrie comunităților din Uzdin și Crepaja. Elevii celor două școli au obținut rezultate remarcabile la cele mai importante manifestări muzicale școlare din Serbia, demonstrând încă o dată valoarea educației artistice din comuna Covăcița.

La cea de-a 35-a ediție a Festivalului Republican al Corurilor și la cea de-a 26-a ediție a Festivalului Republican al Orchestrelor Școlilor Generale și Școlilor de Muzică din Serbia, desfășurate în zilele de 30 și 31 mai la Sremski Karlovci, reprezentanții celor două localități au urcat pe cele mai înalte trepte ale clasamentului.

Corul Școlii Elementare „Sfântul Gheorghe” din Uzdin, care a concurat în categoria a doua, a obținut 96 de puncte și Premiul I. Totodată, orchestra Școlii Elementare „Sava Žebeljan” din Crepaja, participantă în categoria a treia, a fost recompensată cu Premiul I și cu un excelent punctaj de 98 de puncte.

Atât corul din Uzdin, cât și orchestra din Crepaja au evoluat sub conducerea profesorului și dirijorului Daniel Cheț, a cărui muncă dedicată și experiență au contribuit în mod decisiv la obținerea acestor rezultate deosebite. Prin profesionalism și perseverență, profesorul Cheț continuă să inspire generații de elevi și să promoveze cultura muzicală la cel mai înalt nivel.

La competiție au participat cele mai valoroase formații școlare din întreaga Serbie, iar rezultatele obținute de cele două ansambluri au situat comuna Covăcița printre cele mai apreciate centre ale educației muzicale școlare.

Premiile câștigate reprezintă o recunoaștere a talentului elevilor, a sprijinului oferit de școli și părinți, dar și a muncii constante depuse de profesorul Daniel Cheț. Aceste succese confirmă că pasiunea pentru muzică, cultivată cu răbdare și dăruire, continuă să aducă rezultate remarcabile și să facă cinste comunităților din Uzdin și Crepaja.

Virginia PUIA

Articolul îl puteți citi în numărul din 13 iunie 2026