Gust, tradiție și prietenie pe malul Timișului

Cea de-a IV-a ediție a Gulașiadei, organizată de Asociația Vânătorilor „Zec” din Uzdin, a reunit 14 echipe din comuna Covăcița și împrejurimi, transformând ziua într-o adevărată sărbătoare a tradiției, gastronomiei și prieteniei.

Atmosfera a fost una caldă și plină de energie, participanții pregătind gulaș din carne de mistreț, asigurată de asociația vânătorilor, ceea ce a dat preparatelor un gust autentic și aparte.

Juriul format din Costa Radulovici, Marin Puia și Lavinel Pancaricean nu au avut sarcina deloc ușoară de a degusta și evalua preparatele, fiecare echipă aducând propria interpretare a rețetei tradiționale.

Pe lângă competiție, evenimentul a fost și un prilej de socializare. Mai mulți participanți au împărtășit impresiile lor despre importanța rețetelor păstrate cu grijă în familie. Mulți au zâmbit și au recunoscut că, deși fiecare are propriile „secrete”, acestea nu sunt niciodată divulgate, fiind păstrate ca un element de identitate culinară.

Alți participanți au subliniat că, dincolo de competiție, cel mai important este faptul că oamenii se adună împreună la un loc, la „chef”, unde se leagă prietenii și se păstrează tradiția vie.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 13 iunie 2026