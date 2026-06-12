SERATĂ LITERARĂ „SUB ACELAȘI CER AL CUVINTELOR”,LA CASA CEHĂ DIN BELGRAD

În cinstea poetei Verica Preda PreVera

Casa Cehă din Belgrad a găzduit recent seara de autor intitulată „Pod istim nebom reči” (Sub același cer al cuvintelor), dedicată scriitoarei și poetei Verica Preda PreVera. Evenimentul a reunit un număr impresionant de participanți – iubitori ai literaturii, reprezentanți ai vieții culturale, membri ai comunității cehe și numeroși prieteni ai autoarei –, transformând întâlnirea într-o veritabilă sărbătoare a cuvântului, a artei și a dialogului intercultural.

Încă de la început, publicul a fost întâmpinat cu referiri la tradiția cehă a ospitalității și la valorile care apropie oamenii dincolo de limbă, origine sau generație. Mesajul central al serii a fost acela că literatura, muzica și arta reprezintă punți între oameni, iar cuvântul rostit cu sinceritate își găsește întotdeauna drumul spre suflet.

Programul a fost prezentat de Martin Kuželka, Marija Vrljanski și Mariana Stratulat, care au condus publicul prin universul literar și uman al autoarei Verica Preda PreVera. În intervențiile lor au fost evidențiate atât biografia autoarei, cât și bogata sa activitate culturală, literară și umanitară.

Verica Preda PreVera este membră a mai multor organizații literare prestigioase, participantă la numeroase festivaluri și manifestări culturale din Serbia și din străinătate, autoare de poezie, proză scurtă, aforisme și eseuri, dar și promotoare activă a culturii prin intermediul asociațiilor și proiectelor pe care le coordonează. Opera sa a fost tradusă în numeroase limbi, iar textele sale au fost publicate în reviste, antologii și volume colective din țară și din străinătate.

Un moment deosebit al serii a fost recitalul susținut de Corul Comunității Cehe din Belgrad, dirijat de Marija Galjević. Interpretările pieselor „Čas radosti” (Ora bucuriei), „Co to znamena” (Ce înseamnă aceasta) și „Osam tamburaša” (Opt tamburași) au completat armonios programul artistic, aducând în prim-plan bogăția tradițiilor culturale cehe și spiritul de prietenie care a caracterizat întreaga manifestare.

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 13 iunie 2026