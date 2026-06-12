Izabela Lupulescu va evolua pentru Metz TT în sezonul 2026–2027

Sportiva originară din Uzdin, Izabela Lupulescu, una dintre cele mai valoroase jucătoare de tenis de masă ale Serbiei, își continuă cariera la cel mai înalt nivel european. Clubul francez Metz TT a anunțat oficial transferul sportivei pentru sezonul competițional 2026–2027.

Reprezentantă a Serbiei la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 și participantă constantă la competiții internaționale de prestigiu, Izabela Lupulescu este apreciată pentru stilul său ofensiv de joc, experiența acumulată pe scena europeană și determinarea demonstrată de-a lungul carierei.

Anunțul transferului a fost făcut de clubul Metz TT, care a evidențiat faptul că în lotul său sosește o adevărată luptătoare, componentă a naționalei Serbiei și participantă la Jocurile Olimpice de la Paris. Oficialii francezi și-au exprimat entuziasmul față de sosirea sportivei, subliniind că experiența, combativitatea și calitățile sale tehnice vor reprezenta un atu important pentru echipă.

Transferul capătă o semnificație și mai mare dacă se ține cont de statutul noului său club. Metz TT este una dintre forțele tenisului de masă european, multiplu vicecampion al Europei și prezență constantă în fazele finale ale Ligii Campionilor ETTU. De-a lungul anilor, formația franceză și-a construit reputația unui club de elită, capabil să atragă și să formeze jucătoare de cel mai înalt nivel.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 13 iunie 2026