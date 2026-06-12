Istoria teatrului românesc din Banatul sârbesc

În amfiteatrul Școlii de Înalte Studii pentru Educatori și Medicinari a fost organizată încă o prelegere din cadrul Zilelor Românilor, manifestare organizată de către Centrul Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală. De această dată, prelegerea a fost realizată cu tema „Istoria teatrului pe teritoriul orașului Vârșeț”. Acest proiect a fost finanțat de Ministerul pentru Drepturile Omului, ale Minorităților și Dialogul Social.

La acest eveniment au fost prezenți Marian Mohan, președintele Centrului Românesc pentru Cercetare și Promovare Culturală, dr. Traian Căcina, membru în Consiliul Executiv al orașului Vârșeț, responsabil pentru cultură, și Daniel Bala, ministru-consilier al Consulatului General al României la Vârșeț.

Prelegerea a fost susținută de dr. prof. Mircea Măran și a fost intitulată „Aspecte din istoria artei teatrale la românii din Banatul sârbesc”. Cu această ocazie, dr. prof. Mircea Măran a vorbit despre începuturile artei teatrale, unde a subliniat că cea mai veche atestare a unei piese de teatru în limba română, jucată de amatori români pe scena din Banatul sârbesc, datează din anul 1873, în localitatea Mărcovăț, despre care a scris ziarul „Albina”.

După aceea, dr. prof. Mircea Măran a explicat rolul personalităților din vremea aceea, cum au fost Alecsandru și Nicolae Țințarul, subliniind că Nicolae a publicat 26 de piese de teatru. Romulus Roman a scris două piese de teatru, iar Ionică Secoșan de la Torac a scris 12 piese de teatru. La început, comunitatea românească din Biserica Albă a avut o viață culturală foarte bogată.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 13 iunie 2026