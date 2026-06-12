În preajma înscrierilor la facultăți. Limba, literatura și cultura română la Facultatea de Filologie din Belgrad: o alegere care deschide drumuri

Studiul limbii, literaturii și culturii române la Facultatea de Filologie a Universității din Belgrad are o tradiție îndelungată și o legătură vie cu comunitatea românească din Serbia. În anul 1963, în baza acordului bilateral dintre Iugoslavia și România, la Facultatea de Filologie a Universității din Belgrad au fost puse bazele studiului universitar al limbii și literaturii române.

Această tradiție se dezvoltă astăzi într-un cadru universitar prestigios: Universitatea din Belgrad se află, potrivit clasamentului Shanghai 2025, în intervalul 401-500 la nivel mondial (Academic Ranking of World Universities / Shanghai Ranking 2025), fiind una dintre universitățile importante din regiune, prezente constant în clasamentele internaționale. De-a lungul timpului, Catedra de limba și literatura română a devenit un centru important de pregătire academică pentru generații de studenți care au devenit profesori, traducători, jurnaliști, cercetători și mediatori culturali.

Istoria Catedrei este legată de activitatea mai multor generații de profesori, lectori și colaboratori care au contribuit la dezvoltarea românisticii la Facultatea de Filologie a Universității din Belgrad. Un rol important în începuturile și consolidarea studiilor românești l-a avut prof. dr. Radu Flora, care a activat la Catedră până în 1989 și a susținut, pentru o lungă perioadă, funcționarea acesteia într-un cadru instituțional restrâns.

După 1989, activitatea Catedrei este continuată de prof. dr. Mariana Dan, datorită căreiaromânistica de la Belgrad cunoaște o etapă de consolidare și dezvoltare: se diversifică treptat activitățile didactice, sunt atrași noi colaboratori și se întărește profilul academic al Catedrei. Odată cu introducerea sistemului Bologna, în 2006, planurile de învățământ sunt restructurate, apar discipline noi, iar colectivul didactic se extinde, contribuind la modernizarea studiilor de limba, literatura și cultura română.

Candidații interesați de studiile de limba, literatura și cultura română la Facultatea de Filologie a Universității din Belgrad pot urmări informațiile actualizate despre admitere, probe, calendar și documentele necesare pe site-ul Facultății de Filologie: https://www.fil.bg.ac.rs/. Pentru întrebări legate de programul de studiu, se pot adresa Catedrei de limba, literatura și cultura română.

dr. Minerva Trajlović Kondan și drd. Simona Popov Catedra de limba, literatura și cultura română Facultatea de Filologie a Universității din Belgrad

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 13 iunie 2026