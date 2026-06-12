SUCCES REMARCABIL AL ELEVEI STELA STOIA DIN UZDIN

Locul III la etapa republicană a concursului „Ce știi despre circulație?”

Eleva Stela Stoia, de la Școala Elementară „Sfântul Gheorghe” din Uzdin, a obținut un rezultat deosebit la cea de-a 57-a ediție a concursului republican „Ce știi despre circulație?”, clasându-se pe locul al III-lea la categoria B.

Competiția, organizată la Belgrad de către Asociația Auto-Moto a Serbiei și Asociația Profesorilor de Tehnică și Tehnologie din Serbia, este cel mai amplu concurs destinat elevilor din învățământul primar în domeniul cunoașterii regulilor de circulație. Înainte de etapa republicană, concurenții au trecut prin etapele școlare, comunale și districtuale.

Desfășurat în perioada 29–30 mai, la Belgrad, concursul a reunit cei mai buni elevi din întreaga țară, care și-au demonstrat cunoștințele privind regulile de circulație, precum și îndemânarea în conducerea bicicletei pe poligoane de abilitate și în situații practice din trafic.

Virginia PUIA

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 13 iunie 2026