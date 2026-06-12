CONSTANTIN DEHELEAN DIN OFCEA

Tânărul care păstrează sufletul tradiției românești

La tot mai multe manifestări cultural-artistice și festivaluri auzim numele lui Constantin Dehelean, un tânăr din Ofcea care nu permite ca tradițiile noastre românești să se piardă printre grijile și ritmul alert al vieții moderne. Se implică activ și cu multă pasiune în promovarea și menținerea folclorului românesc, alegând să păstreze vie legătura cu rădăcinile sale.

Pentru el, folclorul nu reprezintă doar cântec și dans, ci o parte firească a vieții, a copilăriei și a identității sale. Crescut într-o familie în care muzica populară românească răsuna mereu în casă, iar sărbătorile și horele satului adunau oamenii împreună, dragostea pentru tradiție s-a născut firesc și a crescut odată cu el.

Bunica – primul sprijin și cea dintâi încurajare

Cred că pasiunea mea pentru folclor s-a format în mod natural, încă din primii ani ai vieții. Bunicile mele au avut un rol important, pentru că atunci când eram mic și petreceam timpul cu ele, la televizor erau mereu emisiuni și muzică populară românească. Am crescut într-un mediu în care tradițiile, cântecul și jocul românesc erau prezente la sărbători, nunți și diferite evenimente din comunitate. Toate aceste momente m-au apropiat tot mai mult de folclor și au transformat această apropiere într-o adevărată pasiune și într-o dorință sinceră de a păstra și promova tradițiile românești.

Cea care m-a încurajat cel mai mult să urc pe scenă a fost, fără îndoială, bunica mea, alături de părinții mei. Ea a fost mereu cel mai mare sprijin al meu și este și astăzi. De multe ori, atunci când sunt ocupat sau nu sunt pe deplin sigur că sunt pregătit pentru un spectacol, ea este cea care mă motivează să repet și să merg mai departe. Mereu îmi spune, în glumă, că după toate zilele petrecute cusându-mi cămășile tradiționale, nu am voie să lipsesc de la spectacole. A fost întotdeauna emoționată și bucuroasă înaintea fiecărui concert al meu, a fost prezentă la toate spectacolele și serbările locale și chiar a venit cu mine la unele evenimente și festivaluri din afara localității – mărturisește cu sinceritate Constantin.

Aproape două decenii dedicate folclorului

Originar din Ofcea, Constantin Dehelean și-a început drumul în lumea folclorului la doar șase ani, în cadrul SCA „Steaua”. De aproape două decenii, scena, costumul popular și cântecul românesc fac parte din viața lui. Mai întâi prin dans, apoi prin cântec coral și interpretare solo, a rămas mereu aproape de comunitatea sa și de valorile pe care aceasta le păstrează cu grijă.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 13 iunie 2026