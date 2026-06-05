Elevii Școlii „Sfântul Gheorghe” au participat la Festivalul Internațional „Prietenie fără frontiere” din Sliven, alături de ansambluri din mai multe țări europene

Elevii Școlii Generale „Sfântul Gheorghe” din Uzdin au participat în Bulgaria, la cea de-a XXVII-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii „Prietenie fără frontiere”, organizat în orașul Sliven. Manifestarea a început pe 27 mai printr-o paradă festivă a tuturor participanților, desfășurată pe străzile orașului, urmată de ceremonia oficială de deschidere în piața centrală „Hadji Dimitar”.

La festival au participat ansambluri și grupuri folclorice de copii din mai multe țări europene, printre care Serbia, România, Croația, Turcia, Slovacia și Cehia, împreună cu numeroase formații din Bulgaria. Evenimentul face parte din programul cultural „Focurile Slivenului”, dedicat Zilelor culturii din acest oraș bulgar.

Copiii din Uzdin au reprezentat în cadrul festivalului comunitatea românească din Voivodina și comuna Covăcița, prezentând publicului internațional dansuri populare, costume tradiționale și obiceiuri specifice românilor din Serbia. Prin prestațiile lor artistice, tinerii promovează valorile culturale și tradițiile păstrate de generații în satele românești din Banatul sârbesc.

Participarea la acest festival internațional a fost posibilă cu sprijinul lui Đorđe Nađ, conducător artistic al ansamblului „Banatsko Kolo” din Debeljača, cunoscut pentru activitatea sa în domeniul folclorului și pentru implicarea în proiecte culturale dedicate copiilor și tinerilor. De-a lungul anilor, acesta a susținut numeroase inițiative prin care tinerii interpreți au avut ocazia să participe la festivaluri și schimburi culturale în diferite țări.

Pentru elevii din Uzdin, experiența din Bulgaria reprezintă mai mult decât o simplă participare la un festival. Este o oportunitate de a cunoaște copii din alte țări, de a descoperi tradițiile altor popoare și de a lega noi prietenii prin intermediul muzicii și dansului popular. Atmosfera festivalului este una plină de culoare și energie, iar publicul a avut ocazia să admire diversitatea culturală adusă pe scenă de participanți.

Festivalul „Prietenie fără frontiere” are o tradiție importantă în Bulgaria și a reunit, de-a lungul timpului, peste 15.000 de copii din mai mult de 30 de state. Scopul principal al acestei manifestări este promovarea prieteniei între popoare, păstrarea patrimoniului folcloric și încurajarea colaborării culturale internaționale prin implicarea celor mai tineri păstrători ai tradiției populare.

Virginia Puia

Articolul îl puteți citi în numărul din 6 iunie 2026