Ansamblul, orchestra și tinerii interpreți ai Casei de Cultură „Doina” au reprezentat cu succes comunitatea românească din Voivodina

În zilele de 21 și 22 mai, localitatea Obreja, din apropierea municipiului Caransebeș, a găzduit o nouă ediție a Festivalului Național-Concurs „Achim Nica”, una dintre cele mai importante manifestări dedicate cântecului popular românesc. Evenimentul a reunit tineri interpreți și iubitori ai folclorului din numeroase regiuni ale României, oferind totodată un spațiu de întâlnire și schimb cultural între artiști și păstrători ai tradițiilor.

Printre invitații speciali ai festivalului s-au numărat și reprezentanții Casei de Cultură „Doina” din Uzdin, care au avut onoarea de a reprezenta comunitatea românească din Voivodina. În prima seară a manifestării, formația de dansuri populare a prezentat un program coregrafic apreciat de public, aducând pe scena festivalului frumusețea și autenticitatea jocurilor tradiționale păstrate în localitatea Uzdin.

Delegația uzdineană a fost prezentă și în cadrul concursului destinat tinerilor interpreți de muzică populară. Vanesa Crețu a reprezentat Uzdinul și românii din Voivodina în competiție, demonstrând talent și dragoste pentru cântecul popular. Totodată, aceasta a urcat pe scenă și în calitate de solistă vocală, fiind în același timp și membră a formației de dansuri populare. Alături de ea s-a aflat și tânărul acordeonist Darko Neda, care a contribuit la programul artistic al delegației.

Momentele muzicale au fost susținute de orchestra Casei de Cultură „Doina”, coordonată de Lințu Lința, care i-a acompaniat pe cei doi soliști și a demonstrat, încă o dată, nivelul artistic ridicat al muzicienilor din Uzdin.

Participanții din Voivodina au avut bucuria de a evolua pe aceeași scenă pe care au urcat ulterior nume cunoscute ale folclorului românesc, printre care Florin Pistriță, Mariana Suciu Neidoni, Ștefan Isac și Maria Hurduzeu. Punctul culminant al serii l-a constituit recitalul susținut de îndrăgita interpretă Ramona Vița, aplaudată îndelung de publicul prezent.

Directoarea Casei de Cultură „Doina”, Daniela Radu, a subliniat importanța participării la astfel de manifestări culturale:

„Participarea la Festivalul «Achim Nica» a fost o experiență deosebită pentru artiștii noștri și o ocazie importantă de a prezenta valorile culturale ale comunității românești din Voivodina. Suntem mândri de prestația dansatorilor, a orchestrei și a tinerilor noștri soliști, care au reprezentat cu demnitate Uzdinul pe o scenă de prestigiu. Astfel de întâlniri contribuie la consolidarea legăturilor culturale dintre românii de pe ambele maluri ale graniței și încurajează tinerele generații să păstreze și să promoveze tradițiile moștenite.”

Prin participarea la Festivalul Național-Concurs „Achim Nica”, activiștii CC ,,Doina” din Uzdin au demonstrat, încă o dată, că folclorul românesc din Voivodina este viu și apreciat, iar munca depusă în cadrul Casei de Cultură „Doina” continuă să ofere tinerilor oportunități de afirmare și promovare a identității culturale românești.

Virginia Puia

Articolul îl puteți citi în numărul din 6 iunie 2026