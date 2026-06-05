„Visul unei nopți de vară” aduce premii importante și calificarea la etapa republicană

Trupa de teatru „Todor Crețu Toșa” din Uzdin a obținut un succes deosebit la cea de-a 62-a ediție a Festivalului Societăților Teatrale de Amatori din Voivodina, desfășurat în localitățile Bačka Palanka și Bački Petrovac. Prin prestația lor artistică, actorii amatori din Uzdin au reușit să readucă teatrul local în rândul celor mai apreciate colective teatrale din provincie, realizând o performanță care nu a mai fost atinsă de mulți ani – calificarea la faza republicană a competiției.

Spectacolul „Visul unei nopți de vară”, inspirat din celebra piesă a lui William Shakespeare, a impresionat atât publicul, cât și juriul festivalului, fiind răsplătit cu premiul al III-lea și placheta de bronz a Uniunii Creației Artistice a Amatorilor din Voivodina. Această recunoaștere confirmă nivelul artistic ridicat al trupei și munca depusă de întreaga echipă în pregătirea spectacolului.

Pe lângă premiul colectiv, membrii trupei au fost evidențiați și prin mai multe distincții individuale. Actorul Pavel Bălan a primit diplomă pentru una dintre cele mai bune cinci interpretări episodice, datorită rolului Arborelui, interpretat în spectacolul „Visul unei nopți de vară”. Prin expresivitate și prezență scenică, acesta a reușit să atragă aprecierea juriului și a spectatorilor.

Totodată, Ionel Cugia a fost premiat pentru dramatizarea spectacolului, contribuția sa fiind considerată esențială în adaptarea și realizarea artistică a piesei. Un alt premiu important acordat colectivului din Uzdin a fost diploma pentru joc colectiv, distincție care evidențiază unitatea, colaborarea și energia întregii echipe de actori de pe scenă.

Calificarea la etapa republicană, care va avea loc la Kula, reprezintă un nou pas important pentru teatrul amatoricesc din Uzdin. Participarea la această fază oferă trupei posibilitatea de a reprezenta nu doar localitatea Uzdin, ci și comunitatea românească din Voivodina, în cadrul uneia dintre cele mai importante manifestări teatrale dedicate amatorilor din Serbia.

Succesul obținut demonstrează că pasiunea pentru teatru și dorința de a păstra vie cultura românească prin artă continuă să dea rezultate remarcabile. Membrii trupei „Todor Crețu Toșa” au arătat, încă o dată, că prin muncă, talent și dedicare pot concura cu succes alături de cele mai bune colective teatrale din provincie.

Această reușită este considerată de mulți iubitori ai teatrului drept una dintre cele mai importante realizări ale scenei teatrale din Uzdin din ultimii ani și o nouă filă valoroasă în istoria culturală a localității.

Virginia Puia

Articolul îl puteți citi în numărul din 6 iunie 2026