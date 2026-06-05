A trecut încă un an cu multe succese

Şcoala Elementară „George Coşbuc” din Torac este apreciată de elevi, părinţi şi de întreaga comunitate pentru calitatea şi eficienţa activităţilor instructiv-educative, baza materială modernă, promovarea egalităţii de şanse între elevi, rezultatele deosebite în activitatea de performanţă, legătura cu întreaga comunitate, dar şi grija pentru sănătatea şi securitatea elevilor. Dascălii acestei şcoli îşi conştientizează misiunea în direcţia promovării valorilor, a implicării comunităţii în viaţa şcolii, dar şi a extinderii ofertei educaţionale spre comunitate.

Luna mai aduce cu sine o zi însemnată, dedicată Şcolii Elementare „George Coşbuc” – Ziua Şcolii. Această zi aparţine elevilor, profesorilor şi colaboratorilor şcolii. Luni, 25 mai, în sala Căminului Cultural din Torac, a avut loc un eveniment festiv dedicat Zilei Şcolii. Directoarea şcolii, Renata Besu Petrovici, a salutat oaspeţii, părinţii şi copiii în numele său şi al colectivului. Cu această ocazie, a felicitat elevii merituoşi, cadrele didactice care s-au implicat în pregătirea lor, precum şi părinţii care i-au susţinut:

„Astăzi, în această zi atât de importantă pentru noi, am deosebita plăcere şi onoare să salut prezenţa domnului Daniel Bala, ministru-consilier la Consulatului General al României la Vârşeţ, a doamnei Laura Petrovici, preşedinta Adunării Comunale Jitişte, a domnului Vasile Roşu din partea Comunităţii Locale şi, nu în ultimul rând, a doamnei director a ŞE „Sveti Sava” din Jitişte, de care este afiliată şi şcoala noastră, Snežana Majkić. Salut prezenţa colaboratorilor noştri, a asociaţiilor, a grădiniţei şi a tuturor celor care sunt alături de noi. Ziua Şcolii este o zi specială, ziua în care cu mândrie privim înapoi şi ne bucurăm de succesele elevilor noştri în acest an şcolar şi nu numai. Căci şcoala nu este doar o clădire mare în care intrăm dimineaţa, facem cursuri şi apoi plecăm acasă! Şcoala este locul unde dobândeşti cunoştinţe noi, unde se descoperă talente, se învaţă cum să devenim oameni buni şi îţi faci prieteni pentru toată viaţa. Mulţumesc cadrelor didactice pentru devotament şi profesionalism, părinţilor pentru sprijin şi încredere, iar elevilor le transmit să înveţe, să viseze, să creadă în propriile puteri! Mulţumesc tuturor celor care ne susţin, ne ajută şi care sunt mereu alături de noi. La mulţi ani, şcoala noastră!” – a spus la deschiderea programului Renata Besu Petrovici, directoare adjunctă a şcolii din Torac.

Elevii care au obţinut rezultate la competiţiile comunale şi regionale au fost prezentaţi printr-o videoprezentare şi aplaudaţi de publicul torăcean. La fel a fost prezentată activitatea şcolară şi extraşcolară a elevilor de la începutul anului şcolar şi până în prezent.

În program au participat elevii din toate clasele, cu melodii corale, recitări, o dramatizare, dans ritmic modern şi folclor tradiţional românesc. Suntem convinşi că elevii îşi vor continua succesele şi că anul viitor Ziua Şcolii va fi la fel de bogată şi distractivă.



Florin RAŞA

Articolul îl puteți citi în numărul din 6 iunie 2026