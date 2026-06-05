Au rămas fideli tradițiilor moștenitede la străbuni

Petrovicenii și în acest an au rămas fideli tradițiilor strămoșești. La praznicul bisericesc „Pogorârea Sfântului Duh”, sărbătorit în acest an la data de 31 mai, cunoscut în popor sub numele de Rusalii, petrovicenii s-au întrunit la Biserica Ortodoxă Română, păstorită de prot. Ionel Savu, pentru a participa la Sfânta Liturghie oficiată în cinstea Duhului Sfânt.

Conform tradiţiei strămoşeşti, la Rusalii petrovicenii marchează două evenimente duhovniceşti: Nedeia satului şi hramul Bisericii „Pogorârea Duhului Sfânt”. Localnicii au pregătit un bogat program de manifestări adiacente: concursul culinar „Cel mai bun ştrudel”, concursul gastronomic de preparare a fasolei la ceaun „Pasulijada” şi concursul de popice „balote” (joc sportiv tradiţional practicat de sârbii din Lika, Kordun şi Banija).

Concursul de prăjituri tradiționale „Cel mai bun ștrudel”

Sâmbătă, 30 mai, cele mai harnice gospodine din cadrul Asociației Femeilor „Mâini harnice bănățene”, în frunte cu președinta Victoria Secheșan, au organizat tradiționalul concurs culinar „Cel mai bun ștrudel” sau „păturată”, cum spun petrovicenii.

Concursul culinar, ajuns la cea de-a 14-a ediție, a dovedit încă o dată faptul că petrovicencele sunt păstrătoare fidele ale tradițiilor culinare și se străduiesc ca aceste datini strămoșești să nu fie uitate, ci transmise din generație în generație urmașilor.

Vorbind despre menținerea neîntreruptă, timp de 14 ani, a concursului culinar „Cel mai bun ștrudel” (păturată), președinta Victoria Secheșan a menționat, printre altele, faptul că în fiecare an femeile din cadrul Asociației „Mâini harnice bănățene” vin cu ceva nou și inedit, preparând ștrudelul cu umpluturi delicioase, ceea ce îi conferă un farmec aparte. Totuși, există și mici secrete în modul de pregătire a ștrudelului, care nu sunt divulgate, rămânând cunoscute doar de gospodine. După cum a menționat, concursul culinar trezește interes și în rândul generațiilor tinere, fiind o atracție mai ales pentru elevi. Acest interes de a păstra cu sfințenie obiceiurile străbune este un motiv în plus de a conlucra cu mai multă râvnă la păstrarea valorilor locale, a spus Victoria Secheșan.

La ediția din acest an, Premiul I pentru cel mai bun ștrudel a fost câștigat de Reghina Glanda, Premiul II a fost obținut de Vera Harambašić, iar Premiul III i-a fost acordat Violetei Bunda.

Concursul gastronomic „Gătirea tradițională a fasolei la ceaun”

Duminică, 31 mai, cu prilejul sărbătorii satului, pe platoul din faţa Căminului Vânătorilor din Petrovasâla s-a desfăşurat concursul de gătire a fasolei la ceaun. La concurs au participat 25 de echipe, în frunte cu bucătari iscusiţi, veniţi din localităţile învecinate: Bavanište, Alibunar, Banatski Karlovac, Vârșeț și din localitatea gazdă.

Toţi au venit cu intenţia de a-şi demonstra măiestria în prepararea fasolei la ceaun, un aliment sănătos şi foarte apreciat în Banatul de câmpie. Bineînţeles că fiecare bucătar cunoaşte secretele bucătăriei tradiţionale, astfel că şi de această dată concurenţii s-au străduit să pregătească cea mai gustoasă fasole, din care nu au lipsit costiţele afumate şi cârnatul de casă.

Cei mai buni bucătari au fost premiaţi de organizator, Comunitatea Locală din Petrovasâla, cu sprijinul comunei Alibunar.

Premiul I – Asociaţia Pensionarilor din comuna Alibunar;

Premiul II – George Radivoi din Petrovasâla;

Premiul III – Clubul de Fotbal „Vladimirovac” din Petrovasâla.

Ion MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 6 iunie 2026