„FESTIVALUL CEAUNELOR”, DETA 2026

Pe data de 30 mai, în localitatea Deta, România, a fost organizat „Festivalul Ceaunelor”, ediția a III-a, de către membri ai cadrelor militare în rezervă ai Filialei Județene Timiș din Ministerul Apărării Naționale „Col. Ion Enescu”, care fac parte din Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne al României.

Evenimentul a avut loc în Parcul Central din Deta, în incinta Restaurantului Parc. La acest eveniment au fost prezente în jur de 20 de echipe participante, majoritatea fiind foști membri ai armatei sau ai poliției. Pe lângă numeroase echipe din România, au mai fost prezente și două echipe de rezerviști militari și polițiști din Serbia, și anume din Zrenjanin și Subotica, precum și trei echipe ale rezerviștilor din Ungaria.

Prin prietenii sărcienților, domnul Nelu Uibar și doamna Dana Indru, la această competiție deosebită au participat și membri ai Asociației „Zoruca 1333” din Sărcia, care au gătit și de această dată renumita ciorbă de pește.

La ora 9:00 s-a dat startul pregătirii ceaunelor, într-o atmosferă foarte plăcută, înconjurată de un ambient ca în natură, participanții fiind înconjurați de o pădure adevărată. Odată cu terminarea gătitului, s-a trecut la predarea mostrelor pentru jurizare, iar după ce juriul și-a dat verdictul, a urmat și decernarea premiilor.

Organizatorii au împărțit premiile în categorii distincte, astfel că s-au decernat diplome și cupe pentru diferitele categorii stabilite de juriu. Unul dintre premii a fost primit și de Asociația „Zoruca 1333” din Sărcia, pentru cea mai gustoasă ciorbă de pește. Fiecare echipă premiată a fost decorată cu o diplomă și o cupă.

Pe tot parcursul desfășurării evenimentului, oaspeții au fost încântați de soliști vocali, printre care s-a aflat și prietena sărcienților, Dana Indru. Veselia a continuat și după încheierea evenimentului, iar gospodinele de la „Zoruca” au dovedit că pot să facă față și cadrelor militare, fără nicio frică!

Lucian MOŞESCU

Articolul îl puteți citi în numărul din 6 iunie 2026