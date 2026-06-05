Slujba tradițională de Rusalii a reunit credincioșii din Coștei, Iablanca, Sălcița și Vrani într-o sărbătoare a legăturilor străvechi

La hotarul dintre patru sate – Coștei, Iablanca, Sălcița (din Serbia) și Vrani (din România) – se înalță o cruce albă, sprijinită pe patru stâlpi. Fiecare stâlp simbolizează câte una dintre aceste localități, iar locul este cunoscut sub numele de Ruga Albă sau Crucea cu patru stâlpi. Monumentul datează din anul 1848 și de la început a devenit un punct de întâlnire pentru comunitățile din zonă, unind oameni prin credință, prietenie și tradiție.

În fiecare an, de Rusalii – sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, la Crucea cu patru stâlpi are loc slujba de binecuvântare a hotarelor celor patru sate. Evenimentul păstrează vie o tradiție multiseculară, fiind o expresie a solidarității și a identității comune.

Anul acesta, slujba a fost oficiată de trei preoți: iconom-stavrofor Cornel Juică, paroh în Iablanca și Sălcița, Aurel Străin, paroh în Coștei și Cosmin Adrian, preot în Vrani. Printre oaspeții de seamă s-au numărat Ramona Mușa Florentina, directorul Școlii Gimnaziale din Vrani și Răzvan Nicolae Otiman, primarul comunei Vrani.

La eveniment au participat numeroși credincioși din cele patru parohii. De asemenea, un grup de coriști din Vrani iar la momentul festiv și-a dat contribuția fanfara Societăţii Cultural-Artistice „Eminescu” din Coștei, dirijată de Ilia Capeț, care a interpretat trei melodii la începutul evenimentului, înainte de a începe slujba.

Prezent la eveniment, părintele Cosmin Adrian, paroh al bisericii din Vrani, România, a subliniat importanța acestei tradiții care depășește granițele, declarând: „ Doamne Ajută! Iată-ne și în acest an la Crucea cu patru stâlpi întâlnindu-ne în rugăciune și bucurie cu frații români din Serbia. Pentru că în fiecare an, atunci când ne întâlnim aicia, îi găsim cu bucurie și cu dragoste așteptându-ne și așteptând cu toții Duhul Sfânt Pogorându-se peste noi. Căci noi, cu toții care ne adunăm la Crucea cu patru stâlpi, suntem de fapt, apostolii care duc mai departe această frumoasă tradiție venind la această cruce de aproape 35 de ani neîntrerupți la această întâlnire frumoasă cu frații români din Serbia. Eu le mulțumesc din suflet pentru primirea și pentru dragostea care o arată pentru noi și noi venim de fiecare dată cu bucurie să ne rugăm împreună la Rusalii, așa cum spunem în rugăciune și în binecuvântarea lui Dumnezeu. Am venit împreună cu un grup de oameni din Vrani cei care sunt în acestă zi, au participat cu toții la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, corul de la Vrani a venit cu noi, să ne rugăm împreună. De fiecare dată sunt aceeași oameni care iubesc acestă comunitate de români din Serbia. De-asemenea, o avem printre noi pe doamna directoare Ramona Mușa care în anul acesta a fost invitată să vie cu noi la Crucea cu patru stâlpi. Dumneaei este foarte implicată în activitățile cu copiii, cu biserica, cu primăria, cu școala și atuncia am găsit de cuviință să vină și doamna directoare de la școala gimnaziala din Vrani”.

Părintele Cornel Juică, paroh al bisericilor din Iablanca și Sălcița, a oferit câteva detalii importante despre istoria locului și semnificația tradiției: „Și anul acesta Bunul Dumnezeu ne-a învrednici să ne adunăm la acestă cruce cu patru stâlpi a satelor Coștei, Iablanca, Sălcița și satul învecinat din România, Vrani. De 35 de ani ieșim la această cruce din anul 1990 când am putut începe a binecuvânta holdele și să reactivăm această întâlnire a acestor sate, care nu este numai pentru binecuvântarea holdelor ci și a fost o întâlnire a tuturor oamenilor din aceste sate. Aici s-au încheiat căsătorii, cunoștințe, de-asemenea, s-a vândut marfă până la cel de-al Doilea Război Mondial când nu a fost granița trasă pe hotarele acestor sate. În fiecare an un alt sat este gazdă, anul acesta este satul din România, Vrani gazdă și cu drag mergem într-o vizită în România pentru a împărtăși bucuria și cu celălalți săteni și paroheni din Vrani care nu au putut lua parte la această slujbă de binecuvântare a holdelor.”.

Răzvan Nicolae Otiman, primarul comunei Vrani, a subliniat semnificația profundă a acestui moment de comuniune: „Venim de fiecare dată cu mare drag. Anul acesta am venit însoțiți de un grup coral, și e bine că ne întâlnim cu românii noștri de Rusalii. Îmi place că vorbesc mai curat decât noi, ce pot să zic este că noi am stricat un pic graiul, cum ar veni. Această activitate, este un moment de bucurie. Precum știți cu toții, în fiecare an este un alt sat gazdă la care pregătește o agafă comună, un fel de praznic. Anul acesta se ține la noi, la Vrani. Pentru mine a fost un moment frumos și foarte emoționat, mai ales că acest pământ a fost românesc cândva. Mai ales dacă te uiți în istorie, știu că la negocierea când a fost liberarul nostru prim-ministru s-a renunțat la pământurile astea”.

Text și fotografii:

Denis STRATULAT

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 6 iunie 2026