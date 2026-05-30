Sărbătoarea Sfinților Chiril și Metodiu, marcată solemn la Casa de Cultură din Satu Nou

Pe data de 24 mai, la Casa de Cultură ,,3 Octombrie” din Satu Nou a fost sărbătorit în mod festiv hramul instituției, Sfinții Chiril și Metodiu, ocrotitorii spiritualității și culturii. Evenimentul a reunit colaboratori, prieteni și oameni apropiați instituției, care au împărtășit împreună bucuria acestei zile deosebite.

Părintele Marko Doveden a oficiat slujba de sfințire a colacului și a grâului, păstrând vie tradiția acestei frumoase sărbători.

Totodată, nașul de anul trecut, Paia Balnojan, a predat cu onoare rolul de naș pentru anul acesta Tatianei Simić, continuând astfel obiceiul care simbolizează respectul, continuitatea și legătura dintre generații.

Teodora Smolean

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 30 mai 2026