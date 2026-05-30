Ziua Școlii, sărbătorită printr-un program cultural-artistic

Școala Elementară „Žarko Zrenjanin” din Satu Nou și-a marcat, în data de 22 mai, Ziua Școlii printr-o frumoasă manifestare cultural-artistică, dedicată elevilor, profesorilor și tuturor celor care contribuie la activitatea și succesele instituției.

La începutul programului festiv, directorul școlii, Marinel Blaj, i-a felicitat pe elevi pentru rezultatele obținute pe parcursul anului școlar, evidențiind munca, perseverența și talentul acestora. Cu acest prilej, împreună cu profesoara de limba sârbă, Silvana Novaković, a oferit cărți cadou elevilor care au obținut succese remarcabile la competițiile școlare.

Manifestarea a continuat într-o atmosferă de sărbătoare, deoarece Ziua Școlii reprezintă totodată și aniversarea instituției. Elevii, îndrumați de cadrele didactice care le predau, au pregătit un program bogat, cu cântece, dansuri și scenete, demonstrând creativitate și talent artistic.

Teodora Smolean

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 30 mai 2026