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Eleva Nicoleta Mircea a obținut rezultate demne de evidențiat

La Școala Elementară ,,Frăție și Unitate” din Alibunar, departamentul din Seleuș, sunt activi pe plan extrașcolar elevii care frecventează cursurile în limba română. Printre aceștia se evidențiază eleva din clasa a VII-a, Nicoleta Mircea, care s-a clasat pe locul al treilea la competițiile regionale de limba spaniolă.

După cum a menționat Nicoleta, merite deosebite pentru obținerea acestui succes îi revin, în primul rând, profesoarei Darinka Stanković, cu care a făcut pregătiri temeinice la limba spaniolă. Datorită rezultatului obținut, Nicoleta s-a calificat pentru participarea la competițiile republicane, unde, după clasamentul final, i-a revenit locul al 27-lea, printre cei 57 de concurenți.

La întrebarea noastră ce a determinat-o să învețe limba spaniolă, a răspuns că a făcut acest lucru mai mult din curiozitate, dar și pentru a cunoaște mai îndeaproape cultura și limba poporului spaniol.

Ion MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 30 mai 2026