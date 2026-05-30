Lansarea cărții ,,Actorul amator, de la pasiune la artă” de Claudiu Dogaru

Duminică, 17 mai, în sala mică a Adunării comunei Alibunar, a avut loc lansarea cărții ,,Actorul amator, de la pasiune la artă”, scrisă de Claudiu Dogaru, lector universitar la Universitatea de Vest, la Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara.

În calitate de gazdă, a luat cuvântul Remus Berlovan, coordonatorul Trupei de Teatru ,,Conu Alecu” din Alibunar. În cuvântul introductiv, a vorbit despre activitatea teatrală desfășurată cu trupele de actori amatori, îndeosebi cu tinerii actori de pe lângă Centrul Artei Populare din Nicolinț. După cum a menționat, Claudiu Dogaru a muncit cu multă dedicație la crearea trupelor amatoricești, punând cel mai mult accentul pe jocurile teatrale, pe vocația actorului și pe procesul de creație al actorului. În încheiere, a recomandat cu multă căldură citirea acestei cărți, care poate deveni un punct de plecare pentru actorii amatori în a iubi teatrul.

În continuare, despre importanța acestei cărți dedicată activității actorilor amatori a vorbit Constantin Tovarnițchii, regizor din Timișoara și coleg foarte apropiat al lui Claudiu Dogaru. Printre altele, a menționat faptul că diferența dintre actorul profesionist și actorul amator aproape că nu există. În opinia sa, mulți actori profesioniști și regizori de teatru au deschis ateliere dedicate actorilor amatori, pentru a-i susține în pasiunea lor de a face teatru. El consideră că o astfel de scindare în lumea artei teatrale tocmai a încercat să o prezinte autorul în lucrarea sa ,,Actorul amator, de la pasiune la artă”, lucru pe care a reușit să-l realizeze. Ceea ce este important este faptul că actorii amatori de pe aceste meleaguri sunt înzestrați cu multă pasiune față de teatru, iar această dragoste pentru teatru trebuie păstrată și menținută și pe viitor.

Ion MĂRGAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 30 mai 2026