CATEDRALA EPISCOPIEI ORTODOXE ROMÂNE A SĂRBĂTORIT HRAMUL „ÎNĂLȚAREA DOMNULUI”

Un eveniment duhovnicesc cu mare semnificație

În perioada 20-21 mai, Catedrala Episcopiei Ortodoxe Română din Vârșeț a sărbătorit Hramul Catedralei „Înălțarea Domnului“. Cu acest prilej, în prima zi de sărbătoare, de la ora 16.00 au fost aduse moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur spre închinare de la Catedrala Arhiepiscopală din Arad. Moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur au fost întâmpinate de către Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul „Daciei Felix” din Vârșeț împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungariei. Cinstitele moaște au fost aduse de câțiva preoți în prezența a unui număr mare de preoți din Voivodina și România dar și a unui număr mare de credincioșii români. Au fost așezate pe un baldachin amenajat în curtea Catedralei Ortodoxe Române unde se afla și racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nectarie al Echinei. Prin închinarea la moaștele sfinților, credincioșii români își confirmă apartenența la credința ortodoxă și își păstrează identitatea spirituală și națională.

Începând cu ora 18.00 a început Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. La slujbă au fost prezenți: doamna Anca Corfu, consul general al României la Vârșeț, Mariana Stratulat directoarea CPE „Libertatea”, Sorin Ianeș, Daniel Răduț și Stevan Mihailov, reprezentanți ai Consiliului Național al Minorității Naționale Române. Un număr mare de credincioșii românii și sârbi prezenți au avut prilejul să asiste la un eveniment duhovnicesc de mare încărcătură sufletească. La sfârșitul Liturghiei, Preasfințitul Părinte Siluan i-a binecuvântat pe credincioșii prezenți și a subliniat, printre altele, că Înălțarea Domnului Isus Hristos la cer înseamnă împăcarea lui Dumnezeu cu omenirea. A vorbit despre suferințele lui Isus Hristos ca plată a păcatelor a întregii omeniri. A subliniat că „Înălțarea Domnului“ este o sărbătoare a uimirii și o mare binecuvântare pentru credincioși. La sfârșitul Liturghiei a urmat o agapă frățească la care au luat parte preacucernicii preoți și toate oficialitățile prezente la slujbă.

Pe data de 21 mai, la sosire, Preasfințitul Părinte Ieronim împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan au fost întâmpinați în fața Catedralei Ortodoxe Române de către mulți preoți dar și de un grup de copii români îmbrăcați în portul popular românesc care au oferit tradiționala pâine și sare precum și un buchet de flori. În ziua a doua de sărbătoare a avut loc Sfânta Liturghie oficiată de către Preasfințitul părinte Ieronim, Episcopul al „Dacia Felix“ împreună cu Siluan, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria. La acest eveniment religios au participat: Excelența Sa, Silvia Davidoiu ambasadorul României la Belgrad, doamna Anca Corfu, consul general al României la Vârșeț și Preotul Iconom Stavrofor, Mihai Gherghel director Caritas în Serbia. În declarația dată pentru mass media în limba română, Excelența Sa, Silvia Davidoiu, ambasadorul României la Belgrad a subliniat că astăzi, când Catedrala Ortodoxă Română sărbătorește hramul „Înălțarea Domnului“ este o zi frumoasă și cu multă semnificație. La liturghia oficiată de către preasfinții părinții Ieronim și Siluan sunt prezenți un număr mare de credincioși români dar și sârbi ceea ce este un simbol extraordinar iar în curtea catedralei credincioșii pot să se închine la moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de preasfințitul părinte Siluan care a subliniat următoarele:

„Învierea Domnului nu este doar o mare minune, ci este cel mai mare praznic al creștinilor. Acest eveniment ne aduce aminte de această mare minune și dar de la Dumnezeu care este Învierea Domnului. Mântuitorul înviind din morți ne arată că moartea nu este ultimul fapt care îl privește pe om, este doar un prag, o înțelegere, dar în același timp un mare dar de la Dumnezeu. Ucenicii când l-au văzut după înviere s-au temut și au fost mirați pentru că nici ei, ca și noi astăzi, nu s-au așteptat ca cineva să învie din morți. Scopul final al venirii, aici, pe pământ, a Mântuitorul nostru Isus Hristos nu este doar învierea, moartea este doar o trecere, un pas, iar învierea este, la rândul ei, un alt pas înainte și scopul final al Domnului este viața cea veșnică în împărățirea cerului împreună cu Isus Hristos cel Înviat și Înălțat la cer”.

Vasilie PETRICĂ

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 30 mai 2026