DE VORBĂ CU JURNALISTA SANELA CHIȘEREU DIN PETROVASÂLA

În lumea de astăzi, în care timpul pare să curgă tot mai repede, iar responsabilitățile se înmulțesc de la o zi la alta, noi, femeile, încercăm să găsim acel echilibru delicat dintre familie, profesie și propriile visuri. Sensibilă și puternică în același timp, femeia modernă își asumă numeroase roluri — mamă devotată, soție grijulie, profesionistă ambițioasă și sprijin al familiei.

Colega noastră, Sanela Chișereu, face parte din tânăra generație de jurnaliști ai Casei de Presă și Editură „Libertatea”. Consecventă, cu mult curaj și dorință de afirmare, ea își construiește pas cu pas drumul profesional, fără a renunța la frumusețea și emoția vieții de familie. De câteva luni trăiește cea mai specială experiență — aceea de a fi mamă pentru micuțul Teodor. În același timp, chiar și în perioada concediului de maternitate, a ales să înceapă o nouă provocare profesională, implicându-se în promovarea produselor „Forever Living Products”.

Despre începuturile sale în jurnalism, despre maternitate, provocări, visuri și puterea de a merge înainte ne vorbește în rândurile de mai jos.

Cum a început drumul tău în jurnalism și ce te-a atras spre această profesie?

– Primul meu contact cu lumea jurnalismului a fost în perioada studenției. Am publicat primele reportaje din Moscova și Sankt-Petersburg în revista „Tinerețea”. Apoi, am realizat că îmi place acest mod de a comunica și m-am înscris la masteratul de Mass-Media și Relații Publice. Mi-am dorit să încep să lucrez încă din perioada masteratului, iar destinul a aranjat lucrurile astfel încât, din cauza pandemiei de coronavirus, cursurile au fost transferate în mediul online, iar tocmai în aceeași perioadă săptămânalul „Libertatea” a anunțat un concurs pentru noi colaboratori. Astfel a început cariera mea în jurnalism.

Descrie pe scurt evoluția ta jurnalistică.

– De la o colaboratoare fără experiență în jurnalism, pot să spun că am avansat destul de mult în acești cinci ani. Cu ajutorul colegilor mai în vârstă, care mereu mi-au dat sfaturi utile, am învățat pas cu pas ce înseamnă lumea jurnalismului și cum să devii un jurnalist bun.

Pe lângă activitatea jurnalistică, ești și promotoare a produselor „Forever Living Products”. Cum ai descoperit această lume și ce te-a motivat să te implici?

– Intrând într-una dintre echipele companiei „Forever Living Products”, de fapt mi-am început propria afacere în cadrul acestei mari companii internaționale. Aceasta este ceea ce compania oferă colaboratorilor săi: posibilitatea de a-și începe propria afacere cu o investiție minimă și cu oportunități mari de dezvoltare. Tocmai aceasta a fost și motivația mea. M-a fascinat modul de a lucra în mediul online și toate avantajele pe care le aduce, precum și avantajele pe care le oferă compania colaboratorilor săi. Încă sunt la început și descopăr lumea marketingului multilevel, dar mă bucur că lucrez cu produse a căror calitate este deja recunoscută și care au ajutat mulți oameni să își îmbunătățească starea de sănătate. În plus, oferim și produse cosmetice pentru îngrijirea zilnică, create pentru a susține frumusețea naturală și sănătatea pielii.

Cât de dificil este să îmbini rolul de mamă cu activitățile profesionale?

– Este chiar o provocare. Pe lângă activitățile casnice și rolul de a fi mămică 24 de ore din 24, mi-am dorit să fac și ceva pentru mine. În loc să petrec timpul doar defilând pe rețelele de socializare, am decis să creez conținut care, pe lângă faptul că îmi place, îmi poate aduce și un venit. De multe ori m-am întrebat dacă nu este o nebunie faptul că am ales să încep tocmai în această perioadă, dar dorința de a încerca și de a reuși a fost mai mare decât frica. Sunt zile în care abia reușesc să le fac pe toate, însă cred cu adevărat că, într-o zi, tot acest efort va merita.

Cum ți-a schimbat venirea pe lume a bebelușului perspectiva asupra vieții și a priorităților?

– M-a schimbat foarte mult, atât de mult încât deseori spun că nu mai sunt aceeași persoană ca înainte de venirea pe lume a bebelușului meu. Am devenit mai puternică, mai răbdătoare și mult mai emotivă. Atât perspectiva asupra vieții, cât și prioritățile mele s-au schimbat într-un timp atât de scurt. Nu îți poți imagina cu adevărat ce înseamnă să fii mamă până când nu trăiești asta. Din acel moment, copilul tău devine prioritatea principală, iar tu începi să îți construiești viața și activitățile în jurul nevoilor lui.

Ce înseamnă pentru tine o zi reușită în această nouă etapă a vieții?

– Fiecare zi în care mă trezește zâmbetul copilului meu este o zi reușită. Sunt zile mai aglomerate și zile mai relaxante, însă toate acestea fac parte din viață.

Cum reușești să-ți organizezi timpul între familie, jurnalism și activitatea de promovare?

– Mă organizez din timp, iar majoritatea activităților încerc să le fac atunci când bebelușul doarme. Avantajul acestui tip de muncă este flexibilitatea, pentru că îmi pot organiza activitățile în funcție de celelalte obligații și de programul copilului.

Teodora SMOLEAN

Articolul integral îl puteți citi în numărul din 6 iunie 2026