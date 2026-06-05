Păstrarea vie a identității naționale

În zilele de sărbătoare duhovnicească, sâmbătă și duminică, 30 și 31 mai, seleușenii au sărbătorit în mod tradițional Rusaliile. Sărbătoarea creștină a Pogorârii Sfântului Duh coincide cu hramul Bisericii Ortodoxe Române din localitate. Evenimentul, desfășurat pe parcursul mai multor zile, îmbină tradiția religioasă cu manifestări culturale și concursuri culinare.

Concursul culinar – Gătirea la ceaun a gulașului cu carne de vită

Sâmbătă, 30 mai, în parcul sătesc din fața Bisericii Ortodoxe Române din Seleuș, a avut loc concursul culinar de gătire la ceaun a gulașului cu carne de vită. La concurs au participat 45 de echipe venite din satele din împrejurime, în frunte cu bucătari experimentați în arta culinară.

Sărbătoarea este renumită pentru competițiile locale de gătit, în special pentru tradiționalul concurs de preparare a gulașului. Evenimentul are o tradiție îndelungată și urmărește păstrarea vie a obiceiurilor și tradițiilor legate de pregătirea mâncărurilor moștenite de la străbunii seleușenilor. Prin astfel de manifestări culturale și gastronomice, localnicii își păstrează identitatea națională și îi așteaptă cu drag pe numeroșii fii ai satului stabiliți în alte localități sau în străinătate.

La această ediție, după o pauză îndelungată, organizatorii au readus în atenție o tradiție păstrată în sat – prepararea vițelului la proțap. Pregătirea acestei specialități culinare presupune un proces îndelungat, deoarece carnea trebuie rotită lent deasupra jarului pentru a căpăta o crustă rumenă și o frăgezime deosebită. Vizitatorii, participanții și iubitorii gastronomiei tradiționale au fost serviți gratuit cu bucăți de carne friptă la proțap.

De buna dispoziție a celor prezenți s-a ocupat o formație de muzicieni. După ceremonia de premiere a urmat o petrecere de neuitat pentru participanți și vizitatori.

Premiul I – Milomir Petrović din Banatski Karlovac;

Premiul II – Mladen Šimić din Stajićevo;

Premiul III – Nikola Balčen din Novi Kozjak.

Ion MĂRGAN

Articolul îl puteți citi în numărul din 6 iunie 2026