LA SATU NOU DE RUSALII

Tradițional, de hramul satului „Sfânta Treime” sau Rusalii, la Satu Nou, Comunitatea Locală, împreună cu alte instituții și organizații locale, organizează un program variat. Așa a fost și anul acesta. În perioada 27 mai – 2 iunie, locuitorii din Satu Nou s-au putut delecta cu mai multe conținuturi culturale și sportive, dar vom aminti doar cele culturale.

Sâmbătă după-amiază, 30 mai, iubitorii de folclor și tradiție s-au adunat în număr mare în sala Casei de Cultură „3 Octombrie” din Satu Nou. Manifestarea, organizată cu prilejul serbării hramului localității, a oferit publicului prezent o după-amiază memorabilă, în care muzica, dansul și talentul tineresc s-au împletit pe aceeași scenă.

Programul amatorilor culturali a debutat cu preșcolarii, care au încântat publicul cu jocuri tradiționale din Šumadija, aducând cu ei aerul proaspăt și sincer al copilăriei. Imediat după aceștia, grupa pregătitoare a urcat pe scenă cu jocuri specifice Serbiei Centrale, continuând firul folclorului autentic.

Școala de Muzică „Jovan Bandur” din Panciova, departamentul din Satu Nou, și-a adus și ea contribuția la frumusețea evenimentului. Elevii clasei de chitară – Lena Marčetić și Aleksandra Čikoš – au demonstrat că tinerele talente nu se lasă mai prejos, în timp ce ansamblul copiilor din clasele inferioare a prezentat cu grație jocurile vlahilor din împrejurimile orașului Bor, aducând pe scenă o coregrafie dinamică, ce a smuls ropote de aplauze.

Andrei Todorov, la acordeon, a adus un suflu aparte, dovedind că instrumentele tradiționale se află pe mâini bune în generația tânără. Dansatorii ciclului superior au adus pe scenă o coregrafie de dansuri din Leskovac, completând tabloul artistic cu prestații mature. Spectacolul a continuat cu artiștii amatori la vioară, care au susținut un program apreciat de întregul public prezent în sală.

Încheierea programului a revenit Primului ansamblu, care a adus pe scenă jocurile tradiționale ale vlahilor din Craina Neagră, un moment de mare ținută artistică, primit cu aplauze îndelungate.

Tot sâmbătă, seara, de la ora 20, spectacolul de teatru „Diseară suntem singuri” („Večeras smo sami”), în care rolurile principale sunt interpretate de cunoscuții actori Semir Gicić și Nataša Aksentijević, a umplut sala mare a Casei de Cultură.

Duminică, 31 mai, între orele 17 și 20, iubitorii de tradiții și lucruri de artizanat au putut vizita expoziția organizată cu acest prilej de Asociația Femeilor „Novoseljanke / Boboacele” la sediul lor. Am putut admira mai multe piese croșetate, dantelă de diferite mărimi, piese de port popular, macrameuri… De la Snejana Baba aflăm că, în mod tradițional, membrele acestei asociații se străduiesc să promoveze și să reamintească localnicilor de lucrurile de mână, atât de prețioase, lucrate cu migală de mâinile bunicilor și străbunicilor noastre, astăzi piese de patrimoniu.

Luni, 1 iunie, la Vașariște din Satu Nou a avut loc cea de-a XXIV-a ediție a „Fiakeriadei”, manifestare devenită deja o tradiție pentru localitate și pentru iubitorii cailor.

Evenimentul a început la ora 12 și a adunat un număr însemnat de participanți și vizitatori, care au avut ocazia să admire frumusețea cailor, eleganța trăsurilor și măiestria conducătorilor de atelaje.

Manifestarea a fost organizată de Clubul de Echitație „Budućnost” din Satu Nou, cu sprijinul administrației municipiului Panciova, în calitate de sponsor general.

Programul festiv de sărbătoarea satului l-a încheiat, marți, 2 iunie, concertul cunoscutei interprete de muzică etno Danica Krstić.

Teodora SMOLEAN

Articolul îl puteți citi în numărul din 6 iunie 2026